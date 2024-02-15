وزراء إسرائيليون بارزون يرفضون إقامة دولة فلسطينية في خطة ما بعد الحرب



رفض وزراء بارزون في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست قال إن الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل تتقدم بخطط لإقامة دولة فلسطينية.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "لن نوافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة التي تقول إن الفلسطينيين يستحقون جائزة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها ضدنا: دولة فلسطينية عاصمتها القدس".

وتابع أن "إقامة دولة فلسطينية يمثل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل مثلما ثبت في السابع من أكتوبر"، مضيفا أنه سيطالب المجلس الوزاري الأمني المقرر أن يجتمع في وقت لاحق اليوم الخميس باتخاذ موقف واضح ضد الدولة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تعمل مع بعض الدول العربية بما في ذلك الإمارات ومصر والأردن وقطر والسعودية، لإعداد خطة لما بعد الحرب للمنطقة ستتضمن جدولا زمنيا محددا لإقامة دولة فلسطينية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية إن أي مبادرة سياسية لا تبدأ بوجود دولة فلسطينية كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة "محكوم عليها بالفشل".

وصدرت تصريحات منفصلة مشابهة لتعليقات سموتريتش عن كل من وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير ووزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي ووزير التعليم يوآف كيش والنائب متان كهانا عضو حزب الوحدة الوطنية الذي يرأسه منافس نتنياهو الرئيسي بيني جانتس.

وقال شيكلي من حزب ليكود الذي يتزعمه نتانياهو لإذاعة الجيش "هذه كارثة، أن نكافئ الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر بإقامة دولة".

واندلعت حرب في غزة في السابع من أكتوبر بعدما شنت حركة حماس هجوماً على بلدات بجنوب إسرائيل تقول السلطات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، قتلت إسرائيل أكثر من 28600 فلسطيني، وفقا لسلطات الصحة الفلسطينية، في هجوم جوي وبري وبحري بلا هوادة أدى إلى تدمير مناطق شاسعة من غزة وتشريد معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.





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