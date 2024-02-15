4.4 تريليونات دولار رسملة البورصات العربية نهاية يناير الماضي



سجل رأس المال السوقي للبورصات العربية، نحو 4 تريليونات و 405 مليارات و 371 مليونا و681 ألف دولار في نهاية الشهر الماضي، وفق صندوق النقد العربي.

وأظهرت النشرة الشهرية لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي لسوق دبي المالي ارتفع خلال يناير الماضي من 187.1 مليار دولار إلى 193.7 مليار دولار بمكاسب سوقية تجاوزت 6.5 مليار دولار، فيما وصلت رسملة سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 790.5 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية "تداول" نحو 2.845 تريليون دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 161.4 مليار دولار، وبورصة الكويت 140.3 مليار دولار وبورصة مسقط 61.8 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء64.1 مليار دولار، وبورصة مصر 63.6 مليار دولار، وبورصة البحرين 21.6 مليار دولار.

وبحسب نشرة صندوق النقد العربي، سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 24.2 مليار دولار، وبورصة بيروت 20.5 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.4 مليار دولار، وبورصة دمشق 5.5 مليار دولار.

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