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إبراهيم حسن: محمد صلاح سيكون له شأن كبير مع الجهاز الجديد للفراعنة

2/15/2024 9:21:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري لكرة القدم أن محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وقائد الفراعنة سيكون له شأن كبير تحت القيادة الفنية لحسام حسن الذي تولي المسؤولية رسمياً.

وقال إبراهيم حسن في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن "البعض يريد إثارة أحاديث ولكن تذكروا كلامي أن محمد صلاح سيكون له شأن كبير مع حسام حسن".

وأضاف :"قيادة المنتخب المصري شرف كبير وحلم سعينا كثيرا لتحقيقه وسنبذل قصاري جهدنا في الفترة المقبلة".

وأوضح :"تدريب الفراعنة شرف وأي لاعب يجب أن يدرك قيمة المنتخب المصري واللعب له، حسام حسن يملك كل المقومات للتعامل مع النجوم وعلى رأسهم محمد صلاح وليس لدينا أي مشكلة مع صلاح أو غيره ومصلحتنا منتخب بلادنا ".

وشدد ابراهيم حسن أنه ينتظر دعما كبيرا من كل منظومة الكرة في مصر.

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