إسرائيل: مقتل قائد كبير في قوة الرضوان التابعة لحزب الله ونائبه في غارة النبطية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن غارة جوية شنها على مدينة النبطية اللبنانية مساء أمس أسفرت عن مقتل قائد كبير في قوة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله ونائبه ومقاتل ثالث.
وذكر أن القائد ونائبه هما علي محمد الدبس وحسن إبراهيم عيسى، وأضاف أن الدبس ساعد في تدبير تفجير قنبلة على جانب طريق في شمال إسرائيل في مارس آذار الماضي، وشارك في القتال عبر الحدود منذ أكتوبر.
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