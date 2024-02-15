إسرائيل: مقتل قائد كبير في قوة الرضوان التابعة لحزب الله ونائبه في غارة النبطية

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن غارة جوية شنها على مدينة النبطية اللبنانية مساء أمس أسفرت عن مقتل قائد كبير في قوة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله ونائبه ومقاتل ثالث.

وذكر أن القائد ونائبه هما علي محمد الدبس وحسن إبراهيم عيسى، وأضاف أن الدبس ساعد في تدبير تفجير قنبلة على جانب طريق في شمال إسرائيل في مارس آذار الماضي، وشارك في القتال عبر الحدود منذ أكتوبر.





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