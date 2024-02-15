طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً ، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي -أن حركة الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة45 :17 والمد الثاني عند الساعة 58:05 ،و الجزر الأول عند الساعة 46:11 والجزر الثاني عند الساعة 06:23.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند 15:34 والمد الثاني عند الساعة 02:09 و الجزر الأول عند الساعة 08:54 والجزر الثاني عند الساعة 35:20 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 19 80 40

دبي 31 21 75 35

الشارقة 31 18 80 35

عجمان 30 21 85 40

أم القيوين 31 17 85 45

رأس الخيمة 29 19 85 40

الفجيرة 26 21 90 55

العـين 30 19 85 30

ليوا 32 16 90 30

الرويس 32 18 85 35

السلع 33 17 80 30

دلـمـا 29 18 80 30

طنب الكبرى 28 19 85 35

طنب الصغرى 28 19 85 35

أبو موسى 28 19 85 35

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