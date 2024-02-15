بلدية بيت لحم واللجنة الشعبية لخدمات مخيم عايدة تبحثان تعزيز التعاون المستقبلي

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / استقبل رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان وعضو المجلس البلدي سمير ابو دية وفداً من اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عايدة ترأسه رئيس اللجنة سعيد العزة، ورافقه أعضاء من اللجنة
فادي حماد والشيخ وائل قطامش والدكتور وليد الخطيب وبسام ابو سرور، وممثل دائرة شؤون اللاجئين السيد منجد جادو حيث بحث سلمان مع الوفد آخر تطورات الأوضاع في المخيمات والمحافظة في ظل واقع الحصار والاستهداف الذي تعيشه بيت لحم من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وأتت هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون ما بين بلدية بيت لحم واللجنة الشعبية للخدمات في مخيم عايدة إلى جانب تقديم اللجنة التهنئه لسلمان بمناسبة توليه رئاسة البلدية.
وأشار سلمان إلى الواقع الصعب الذي تعيشه بيت لحم وفلسطين في ظل العدوان المتواصل على شعبنا
في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه الحرب كان لها انعكاساتها على كافة المحافظات الفلسطينية ومنها بيت لحم.
كما أكد سلمان على أهمية توحيد جبهتنا الداخلية، مشدداً على أهمية تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا.
من جهته أشار العزة إلى أهمية ما تحدث به سلمان عن تعزيز وتقوية جبهتنا الداخلية وتوحيد شعبنا الفلسطيني في ظل الاستهداف التي تتعرض له فلسطين وخاصة بيت لحم التي تتعرض لأشكال عديدة من الاستهداف وعلى رأسها الاستيطان والاغلاق والاقتحامات اليومية.
واتفق سلمان مع وفد اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم عايدة على توثيق التعاون بين الطرفين لما فيه مصلحة شعبنا من خلال تعزيز التواصل حول مختلف القضايا.
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