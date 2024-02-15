بلدية بيت لحم واللجنة الشعبية لخدمات مخيم عايدة تبحثان تعزيز التعاون المستقبلي

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / استقبل رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان وعضو المجلس البلدي سمير ابو دية وفداً من اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عايدة ترأسه رئيس اللجنة سعيد العزة، ورافقه أعضاء من اللجنةفادي حماد والشيخ وائل قطامش والدكتور وليد الخطيب وبسام ابو سرور، وممثل دائرة شؤون اللاجئين السيد منجد جادو حيث بحث سلمان مع الوفد آخر تطورات الأوضاع في المخيمات والمحافظة في ظل واقع الحصار والاستهداف الذي تعيشه بيت لحم من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وأتت هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون ما بين بلدية بيت لحم واللجنة الشعبية للخدمات في مخيم عايدة إلى جانب تقديم اللجنة التهنئه لسلمان بمناسبة توليه رئاسة البلدية.

وأشار سلمان إلى الواقع الصعب الذي تعيشه بيت لحم وفلسطين في ظل العدوان المتواصل على شعبنا

في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه الحرب كان لها انعكاساتها على كافة المحافظات الفلسطينية ومنها بيت لحم.

كما أكد سلمان على أهمية توحيد جبهتنا الداخلية، مشدداً على أهمية تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا.

من جهته أشار العزة إلى أهمية ما تحدث به سلمان عن تعزيز وتقوية جبهتنا الداخلية وتوحيد شعبنا الفلسطيني في ظل الاستهداف التي تتعرض له فلسطين وخاصة بيت لحم التي تتعرض لأشكال عديدة من الاستهداف وعلى رأسها الاستيطان والاغلاق والاقتحامات اليومية.

واتفق سلمان مع وفد اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم عايدة على توثيق التعاون بين الطرفين لما فيه مصلحة شعبنا من خلال تعزيز التواصل حول مختلف القضايا.