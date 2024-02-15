الكاردينال بارولين: ما يحدث في غزة مجزرة لا تتناسب مع حق إسرائيل في الدفاع عن الذات

(MENAFN
- Palestine News Network )
الفاتيكان /PNN/ قال امين سر حاضرة الڤاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، ان ما يحدث في قطاع غزة من عمليات عسكرية لا يتناسب مع حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، خاصة امام مقتل ما يقارب ٣٠ الف فلسطيني، واصفا ما يحدث بالمجزرة ويتطلب العمل الفوري لايقافها.
جاء هذا خلال اللقاء الذي نظمته سفارة ايطاليا لدى الكرسي الرسولي، بمناسبة ذكرى اتفاقية اللاتيران بين ايطاليا والڤاتيكان بحضور الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني ورئيسا مجلسَي الشيوخ والنواب.
اكد بارولين ان الوضع في قطاع غزة لا يمكن ان يستمر على هذا النحو، ويجب التوصل الى الحلول من اجل القضية الفلسطينية، موضحا ان الحلول السلمية وبالرغم من كونها بعيدة في الوقت الحالي الا انها الافضل لفض كافة النزاعات، مؤكدا ان الحاجة ملحة لمواصلة الجهود من اجل السلام .
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