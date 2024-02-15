الخيرية الهاشمية: سيرنا 4 طائرات مساعدات إلى غزة في يومين

(MENAFN
- Amman Net)
الملك عبدالله الثاني، يصل الخميس إلى العاصمة البريطانية لندن، أولى محطات جولته في أوروبا ضمن زيارة الملك الخارجية التي بدأها من الولايات المتحدة الأميركية وتبعتها كندا.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة يبدأ زيارة رسمية إلى اليابان، الخميس، يجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا لإعلان ترتيبات موسم الحج للعام الحالي
تراجع عدد السياح القادمين إلى الأردن خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 6.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بينهم بجروح خطيرة، من جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وزارة الخارجية الأمريكية تحقق في مزاعم استخدام القوات الجوية الإسرائيلية الفوسفور الأبيض في غاراتها على قطاع غزة ولبنان، وفق ما صجيفة وول ستريت جورنال
تكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول تدريجيا إلى غائمة، ومع ساعات الظهيرة تهطل الأمطار بين الحين والآخر في العديد من المناطق × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
الخيرية الهاشمية: سيرنا 4 طائرات مساعدات إلى غزة في يومين 02/15/2024 - 16:10 عمان ن
أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية، الخميس، تسيير 4 طائرات من المساعدات إلى غزة، خلال اليومين الماضيين، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.
وقالت الهيئة في بيان مقتضب لها، إنه“استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، سيرنا خلال اليومين الماضيين أربع طائرات من المساعدات الإنسانية الطبية إلى أهلنا في غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لإدخالها من خلال معبر رفح”.
أخبار أضف تعليقك Radio Al-Balad
MENAFN15022024000209011053ID1107857033
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.