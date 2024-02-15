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الخيرية الهاشمية: سيرنا 4 طائرات مساعدات إلى غزة في يومين

2/15/2024 9:10:51 AM
(MENAFN- Amman Net)
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    الخيرية الهاشمية: سيرنا 4 طائرات مساعدات إلى غزة في يومين 02/15/2024 - 16:10 عمان ن

    أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية، الخميس، تسيير 4 طائرات من المساعدات إلى غزة، خلال اليومين الماضيين، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.

    وقالت الهيئة في بيان مقتضب لها، إنه“استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، سيرنا خلال اليومين الماضيين أربع طائرات من المساعدات الإنسانية الطبية إلى أهلنا في غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لإدخالها من خلال معبر رفح”.

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