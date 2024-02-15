غارة أميركية بريطانية عى الحديدة

غارة أميركية بريطانية عى الحديدة
التاريخ
2/15/2024 9:10:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) إن غارة أميركية بريطانية استهدفت منطقة الجاح الأسفل بمديرية بيت الفقيه في الحديدة على الساحل الغربي لليمن.
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