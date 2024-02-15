وزير الأوقاف: بدء تسليم تصاريح الحج السبت المقبل ولمدة أسبوع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أنه سيتم تسليم تصاريح الحج للموسم المقبل السبت المقبل ولمدة أسبوع.
وقال الخلايلة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إنه تم اختيار مواليد 1952/6/30 فما دون للحج العام الحالي، وسيتم إجراء قرعة لاختيار 1000 حاج من مواليد 1952/6/30 ولغاية 1970/12/31.
وأضاف أن حصة المملكة الأردنية الهاشمية للعام الحالي بلغت 8 آلاف حاج و4500 من حجاج عرب 48.
وأشار الخلايلة إلى أنه بإمكان تسلم تصاريح الحج من خلال مديريات الأوقاف في مختلف مناطق المملكة.
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