وزير الأوقاف: بدء تسليم تصاريح الحج السبت المقبل ولمدة أسبوع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أنه سيتم تسليم تصاريح الحج للموسم المقبل السبت المقبل ولمدة أسبوع.

وقال الخلايلة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إنه تم اختيار مواليد 1952/6/30 فما دون للحج العام الحالي، وسيتم إجراء قرعة لاختيار 1000 حاج من مواليد 1952/6/30 ولغاية 1970/12/31.

وأضاف أن حصة المملكة الأردنية الهاشمية للعام الحالي بلغت 8 آلاف حاج و4500 من حجاج عرب 48.

وأشار الخلايلة إلى أنه بإمكان تسلم تصاريح الحج من خلال مديريات الأوقاف في مختلف مناطق المملكة.