المركزية تويوتا تطلق تويوتا أوربان كروزر مايلد هايبرد سيارة الكروس أوفر العصرية والصديقة للبيئة في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت "المركزية تويوتا" مؤخرًا سيارة الكروس أوفر العصرية؛ تويوتا أوربان كروزر مايلد هايبرد في الأردن، والتي تتميز بأدائها المتين والاقتصادي والصديق للبيئة. تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات (مايلد هايبرد Mild Hybrid) سعة 1.5 لتر. ويعمل النظام الهجين ببطارية ليثيوم أيون، ويولد قوة 103 حصان، وعزم دوران يبلغ 135 نيوتن/ متر، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي سلس بست سرعات، مما يوفر تجربة قيادة متوازنة وسريعة الاستجابة للسائق. وتتوفر السيارة بسعر يبدأ من 22,500 دينار أردني، وكفالة على بطارية "مايلد هايبرد" لسبعة أعوام أو 120,000 كيلو متر- أيهما أسبق.



تتمتع سيارة تويوتا أوربان كروزر مايلد هايبرد بتصميم عصري وديناميكي يمزج بين الأداء والأناقة بسلاسة، مع أضواء أمامية وخلفية ونهارية "ليد LED"، وإطارات ألمنيوم سوداء راقية، ومقصورة واسعة ومتطورة ومريحة، ونظام الدخول الذكي دون استخدام المفتاح ونظام التشغيل بالبصمة. تمنح كاميرا الاصطفاف الخلفية الثقة للسائق أثناء القيادة، في حين توفر الكاميرا البانورامية رؤية شاملة بزاوية 360 درجة للاصطفاف بكل سهولة. ومع تقنية "أبل كاربلاي Apple CarPlay" و"أندرويد أوتو Android Auto " والبلوتوث، يضمن السائق البقاء على اتصال دائم، كما يمكنه التحكم في إعدادات الصوت والسرعة من خلال عجلة القيادة، والتي يتم عرضها على شاشة تعمل باللمس تتوفر بخيارين: مقاس 7 بوصات أو 9 بوصات.



تتميز سيارة تويوتا أوربان كروزر مايلد هايبرد بمجموعة شاملة من ميزات السلامة لحماية سائقيها وركّابها، والتي تتضمن 6 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ولركبة السائق وستائرية، ونظام التحكم في ثبات السيارة (VSC)، ونظام فرامل مانعة الانغلاق (ABS)، وموزع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)، ونظام منع الانزلاق (TRC)، ونظام المساعدة في بداية صعود المرتفعات (HAC)، ونظام تنبيه ضغط الإطارات (TPWS)، ونظام تجميد المحرك ضد السرقة، ونظام تثبيت كراسي الأطفال (ISOFIX)، بما يوفر الطمأنينة وراحة البال للسائق والركّاب.



ترحب "المركزية تويوتا" بالعملاء في معرضها في شارع مكة في عمّان لاستكشاف سيارة تويوتا أوربان كروزر مايلد هايبرد العصرية والصديقة للبيئة، وحجز تجربة قيادة للمهتمين عبر تعبئة هذا النموذج، إلى جانب الاطلاع على آخر العروض والخصومات على سيارات تويوتا المميزة، كما تدعوهم لمتابعة حساباتها الرسمية عبر فيسبوك وانستغرام لمعرفة آخر الأخبار والمستجدات.