كلفة الحج المميز للعام الحالي بين 4700 و7 آلاف دينار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن كلفة الحج المميز للعام الحالي ستتراوح بين 4700 و7 آلاف دينار.

وقال الخلايلة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن كلفة الحج للفنادق فئة 5 نجوم ستتراوح بين 3393 و3942 دينارا.

وأضاف أنه تم التعاقد خلال العام الحالي على خدمات مميزة للحجاج الأردنيين وعرب 48 تتضمن خيم مكيفة وخدمات طعام من أجل تحقيق الراحة للحجاج.

وأشار الخلايلة إلى أن الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لهذا الموسم هي فناظق بمستوى جيد جدا ولا تزيد سعتها على 1000 حاج وبمسافة لا تزيد على 800 متر، وتم تحسين خدمات الإعاشة في الفنادق واستئجار مواقع في منى لا يزيد بعدها على 650 متر عن الجمرات وتوفير وجبات طازجة بالمشاعر المقدسة وزيادة عدد الدورات الصحية.