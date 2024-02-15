Thursday, 15 February 2024 05:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الأوقاف: لا نتوقع أي عوائق أمام حجاج عرب 48 العام الحالي

2/15/2024 9:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إنه لا يتوقع أن تكون هناك عوائق أمام حجاج عرب 48.

وأضاف الخلايلة ردا على سؤال للوكيل الإخباري، اليوم الخميس، إن حجاج عرب 48 سيحجون العام الحالي عن طريق الجو من خلال مطار الملكة علياء الدولي وجزء منهم عن طريق البر من خلال الأراضي الأردنية.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بإصدار تصاريح الحج الخاصة بهم خلال الفترة المقبلة تمهيدا لتسليمها لهم واستكمال الإجراءات المتعلقة بهم.

يشار إلى أن حصة حجاج عرب 48 للعام الحالي بلغت 4500 حاجا وحاجة.

MENAFN15022024000208011052ID1107857028

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث