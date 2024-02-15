وزير الأوقاف: لا نتوقع أي عوائق أمام حجاج عرب 48 العام الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إنه لا يتوقع أن تكون هناك عوائق أمام حجاج عرب 48.

وأضاف الخلايلة ردا على سؤال للوكيل الإخباري، اليوم الخميس، إن حجاج عرب 48 سيحجون العام الحالي عن طريق الجو من خلال مطار الملكة علياء الدولي وجزء منهم عن طريق البر من خلال الأراضي الأردنية.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بإصدار تصاريح الحج الخاصة بهم خلال الفترة المقبلة تمهيدا لتسليمها لهم واستكمال الإجراءات المتعلقة بهم.

يشار إلى أن حصة حجاج عرب 48 للعام الحالي بلغت 4500 حاجا وحاجة.