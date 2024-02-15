اتفاق مصري برازيلي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه اتفق مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.



بدوره، أكد الرئيس البرازيلي أن سلوك إسرائيل في غزة ليس له تفسير فهي تقتل النساء والأطفال بحجة قتال حماس.



وأضاف دا سيلفا أن من المهم التوصل لوقف إطلاق نار عاجل في غزة للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.