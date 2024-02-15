اتفاق مصري برازيلي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه اتفق مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.
بدوره، أكد الرئيس البرازيلي أن سلوك إسرائيل في غزة ليس له تفسير فهي تقتل النساء والأطفال بحجة قتال حماس.
وأضاف دا سيلفا أن من المهم التوصل لوقف إطلاق نار عاجل في غزة للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.
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