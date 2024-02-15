رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً
التاريخ
2/15/2024 8:11:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الخميس، وفداً عسكرياً بريطانياً برئاسة مدير العمليات المشتركة في الجيش البريطاني الفريق تشارلي ستيكلاند.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
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