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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً

2/15/2024 8:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الخميس، وفداً عسكرياً بريطانياً برئاسة مدير العمليات المشتركة في الجيش البريطاني الفريق تشارلي ستيكلاند.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين الصديقين.


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