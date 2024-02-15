الكابتن زهير محمد الخشمان : في اليوم العالمي للإذاعة، دعونا نحتفل بالإذاعة كأداة للتغيير الإيجابي

MENAFN - Al Wakeel News) مقال : زهير محمد الخشمان

لكل العاملين في مجال الإذاعة. إلى الأصوات التي تملأ أثيرنا بالأخبار، المعلومات، والترفيه، إلى كل من يقف خلف الكواليس من مهندسين، منتجين، محررين، وكل فرد يسهم في إيصال الرسالة. نحيي جهودكم الجبارة التي تمس القلوب وتثري العقول. شكراً لكم على التزامكم بنقل الحقيقة ومشاركة القصص التي تجمعنا. لولا جهودكم المستمرة، لما كانت الإذاعة هذا المنبر الفعال للتواصل والتغيير. دمتم ضوءًا ينير دروب المعرفة والترفيه في حياتنا.

في الثالث عشر من فبراير، نحتفل باليوم العالمي للإذاعة، تكريماً لهذه الوسيلة الفريدة التي جمعت الشعوب والثقافات على مر العقود. منذ اختراعها، كانت الإذاعة الصوت المألوف الذي يوحد العالم في لحظات السلام والأزمات على حد سواء.

هذا اليوم هو تذكير بالدور الحيوي الذي تلعبه الإذاعة في حياتنا، كونها مصدرًا للأخبار، التعليم، والترفيه. إنها تعبر الحدود، تخترق الحواجز، وتصل إلى القلوب في كل مكان، مقدمة للناس الأمل، العلم، والرفقة.

لنستغل هذه المناسبة لنعيد التأكيد على أهمية الإذاعة في تعزيز التواصل الإنساني والتفاهم المتبادل. فهي تساعد على تقريب الأفكار وتبادل الثقافات، ما يجعلها أداة قوية للسلام والتنمية.

نحتفي اليوم بكل صوت أذيع عبر الأثير، بكل قصة تم تشاركها، وبكل لحظة ألهمتنا. الإذاعة ليست مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل هي جسر للتواصل الإنساني، وسيلة للتعلم والاكتشاف، ومصدر للتسلية والإلهام.

في اليوم العالمي للإذاعة، دعونا نحتفل بالإذاعة كأداة للتغيير الإيجابي، ونقدر دورها في خلق مجتمعات أكثر انفتاحًا وتفاهمًا. لنعهد بالاستمرار في دعم الإذاعة كمنصة لكل الأصوات، ولنعمل معًا نحو مستقبل حيث يمكن لكل صوت أن يُسمع.

#اليوم_العالمي_للإذاعة2024

زهير محمد الخشمان