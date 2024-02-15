مبابي يعادل رقم محمد صلاح في دوري الأبطال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، رقمين مميزين خلال مباراة فريقه أمام ضيفه ريال سوسييداد الإسباني (2-0) في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.



وأحرز مبابي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 58 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "بارك دي برانس - Parc des Princes".

ورفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى 4 أهداف في الموسم الحالي لدوري الأبطال "التشامبيونز ليغ"، والـ44 في مسيرته حتى الآن ضمن البطولة، سجلها خلال 68 مباراة بقميص سان جيرمان وفريقه السابق موناكو.

وأفادت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن مبابي تساوى مع الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والإيفواري المعتزل ديديه دروغبا برصيد 44 هدفا لكل منهم في دوري أبطال أوروبا.

ويسبق هذا الثلاثي 13 لاعبا آخر في لائحة هدافي دوري الأبطال، بحسب الشبكة، يتقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 140 هدفا.

بينما أشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى أن كيليان مبابي بات أول لاعب يسجل هدفا واحدا على الأقل في 10 مباريات متتالية بملعب فريقه ضمن البطولة القارية المرموقة.

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