Thursday, 15 February 2024 04:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبابي يعادل رقم محمد صلاح في دوري الأبطال

2/15/2024 8:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، رقمين مميزين خلال مباراة فريقه أمام ضيفه ريال سوسييداد الإسباني (2-0) في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.


وأحرز مبابي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 58 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "بارك دي برانس - Parc des Princes".
ورفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى 4 أهداف في الموسم الحالي لدوري الأبطال "التشامبيونز ليغ"، والـ44 في مسيرته حتى الآن ضمن البطولة، سجلها خلال 68 مباراة بقميص سان جيرمان وفريقه السابق موناكو.
وأفادت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن مبابي تساوى مع الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والإيفواري المعتزل ديديه دروغبا برصيد 44 هدفا لكل منهم في دوري أبطال أوروبا.
ويسبق هذا الثلاثي 13 لاعبا آخر في لائحة هدافي دوري الأبطال، بحسب الشبكة، يتقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 140 هدفا.
بينما أشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى أن كيليان مبابي بات أول لاعب يسجل هدفا واحدا على الأقل في 10 مباريات متتالية بملعب فريقه ضمن البطولة القارية المرموقة.

ملاعب

MENAFN15022024000208011052ID1107856768

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث