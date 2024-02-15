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حماس: اقتحام جيش الاحتلال لممستشفى ناصر تحدي للقوانين الدولية

2/15/2024 8:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، وإرغام من فيه من طواقم طبية ونازحين ومرضى على مغادرته استمرارٌ لحرب الإبادة وإمعان في تحدي القوانين الدولية.


وأضافت الحركة في بيان" أن سياسة القتل والتدمير والهمجية التي ينتهجها الاحتلال الفاشي، والتي يراقبها العالم أجمع دون أي تحرك جدي وفاعل لوقفها، لن تُفلِح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني، أو تدفعه للتخلي عن خياره برفض الاحتلال ومقاومته بكل السبُل حتى زواله وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".


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