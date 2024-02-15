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دي يونج يعاند برشلونة بقرار مفاجئ

2/15/2024 8:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سلط تقرير صحفي، اليوم الخميس، إسباني الضوء على قرار مفاجئ من الهولندي فرينكي دي يونج، نجم برشلونة.
وقدمت إدارة برشلونة عرضا لدي يونج من أجل تجديد عقده، وإذا لم يوافق عليه فسيتم التحرك لبيعه في ظل اهتمام العديد من كبار أندية أوروبا بضمه.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الهولندي ليس مستعدا للمساس بعقده الحالي مع برشلونة والذي ينتهي في صيف 2026، ولن يقبل الضغوط من أجل الرحيل في الوقت الحالي".
وأضافت الصحيفة: "دي يونج لا يريد الرحيل ولا يريد التجديد، وهو الموقف الذي اتخذه بالفعل في صيف 2022، عندما رفض الذهاب لمانشستر يونايتد".
وأشار التقرير، إلى أن دي يونج سئم من فتح هذا الملف دائما حين يمر برشلونة بأزمة رياضية كبيرة، بدلا من التركيز على محاولة إنقاذ الموسم.
يذكر أن دي يونج جذب أنظار أندية باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد، وتشيلسي، لكن برشلونة سيطلب مقابلا ماديا كبيرا لبيعه.

ملاعب

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