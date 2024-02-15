وزارة النقل تعلن عن وظيفة شاغرة
التاريخ
2/15/2024 8:11:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت وزارة النقل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لمهندس وفقاً للشروط التالية :
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