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مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

2/15/2024 8:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 15-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء ميلان ورين في ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024، على ملعب "سان سيرو".
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

فينورد X روما – 8.45 مساء - beIN Sports HD 1 English
يونج بويز X سبورتينج لشبونة – 8.45 مساء
جالاتا سراي X سبارتا براج – 8.45 مساء
شاختار دونيتسك X مارسيليا – 8.45 مساء
ميلان X رين – 11 مساء
لانس X فرايبورج – 11 مساء - beIN Sports HD 1
سبورتينج براجا X كاراباغ اغدام – 11 مساء
بنفيكا X تولوز – 11 مساء - beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

شتوم جراتس X سلوفان براتيسلافا – 8.45 مساء
سانت جيلواز X آينتراخت فرانكفورت – 8.45 مساء
أولمبياكوس X فرينكفاروزي – 8.45 مساء
مولده X ليجيا وارسو – 8.45 مساء
أياكس أمستردام X بودو جليمت – 11 مساء
ريال بيتيس X دينامو زغرب – 11 مساء
ماكابي حيفا X جينت البلجيكي – 11 مساء
سيرفيت X لودوجوريتس – 11 مساء
مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

أولسان هيونداي X فنتفوريت كوفو الياباني – 1 ظهرًا
نافباخور الأوزبكي X الاتحاد السعودي – 5 مساء - beIN Sports AFC HD
سباهان أصفهان X الهلال السعودي – 7 مساء - beIN Sports AFC HD
مواعيد مباريات الدوري السعودي

أبها X التعاون –5 مساء - SSC HD
الخليج X الاتفاق –8 مساء - SSC HD
مواعيد مباريات الدوري المصري

بلدية المحلة X مودرن فيوتشر – 5 مساء
الإسماعيلي X سيراميكا كيلوباترا –8 مساء

ملاعب

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