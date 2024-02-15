Thursday, 15 February 2024 04:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ليفربول يكشف موعد عودة محمد صلاح للمباريات

2/15/2024 8:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف موقع ليفربول إيكو، أنه من الممكن عودة النجم المصري محمد صلاح إلى قائمة ليفربول لمواجهة مضيفه برينتفورد، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة 25 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
تعرض محمد صلاح لإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الغاني، يوم الخميس 18 يناير الماضي، وذلك ضمن دور مجموعات كأس إفريقيا "كوت ديفوار 2023"، تقرر على إثرها عودته لمقر ليفربول لاستكمال رحلة العلاج.
قال موقع "ليفربول إيكو" في تقرير له إن محمد صلاح من الممكن أن يتواجد ضمن قائمة "الريدز" ضد برينتفورد السبت المقبل، في الدوري، لكنه سيتواجد على مقاعد البدلاء، مع إتاحة بعض الدقائق له.
وكان الألماني يرغن كلوب قد صرح خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي، عشية مباراته ضد ضيفه بيرنلي (3-1) يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بأنه يتطلع لعودة نجمه المصري، إلى التدريبات بشكل كامل في الأسبوع المقبل، عقب تعافيه من الإصابة.
ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" برصيد 54 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يملك مباراة مؤجلة.

ملاعب

MENAFN15022024000208011052ID1107856762

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث