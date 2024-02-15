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ريال مدريد يكافئ لونين بقرار جديد

2/15/2024 8:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال تقرير صحفي إسباني، إن إدارة ريال مدريد اتخذت قرارا جديدًا يخص الحارس الأوكراني أندري لونين، بعد تألقه مؤخرًا.
ونجح لونين في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية لريال مدريد، بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا في الرباط الصليبي الأمامي، وتعاقد النادي مع كيبا أريزابالاجا على سبيل الإعارة من تشيلسي.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يناقش تقديم عقد جديد للونين، حيث ينتهي عقده الحالي في صيف 2025.
وأضافت الصحيفة: "إدارة ريال مدريد تريد الاعتماد على لونين في الموسم المقبل كمنافس لكورتوا، وإذا كان يريد الرحيل في الصيف المقبل فإن العقد الجديد سيساعد النادي على رفع السعر المطلوب لبيعه".
وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد سيبحث عن خيار منخفض التكلفة ليكون بديلا لكورتوا الموسم المقبل، حال رحل لونين، أو تصعيد حارس فريق الشباب فران جونزاليس صاحب الـ18 عاما، حيث تم إلغاء فكرة التعاقد بشكل نهائي مع كيبا.

ملاعب

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