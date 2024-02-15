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السعودية تستضيف بطولة العالم لكرة الطاولة

2/15/2024 8:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستضيف المملكة العربية السعودية لأول مرة، بطولة "جراند سماش 2024" لكرة الطاولة، تحت مسمى "سماش السعودية"، خلال الفترة من (1- 11) مايو/آيار المقبل في جدة.
ويشارك نخبة من اللاعبين العالميين في اللعبة بمنافسات الفردي (للرجال والسيدات) والزوجي (للرجال والسيدات) والزوجي المختلط، وذلك بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وإشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT).
بهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في تصريح صحفي: "حدث رياضي عالمي جديد سينضم إلى جملة البطولات الكبرى التي أصبحت المملكة موطنًا لها، بعد أن وفرت قيادتنا الرشيدة كل الإمكانات التي أسهمت في وصول القطاع الرياضي إلى مستويات عالية من التميز".
وأضاف: "نحن على ثقة بأن يشكل الحدث علامة فارقة في البطولات العالمية في لعبة كرة الطاولة، من خلال تقديم تجربة متميزة للجميع".
وتقام البطولة على مرحلتين؛ الأولى هي المرحلة التأهيلية للفترة من (1-3) مايو/آيار المقبل، ويتنافس فيها 64 لاعبًا "منهم لاعبون يمثلون المملكة في هذا المحفل"، على أن يصعد منهم (8) لاعبين إلى المرحلة الثانية "الأدوار النهائية".
فيما تنطلق المرحلة الثانية النهائية في الرابع من الشهر ذاته، وتضم الـ(8) لاعبين المتأهلين من المرحلة التأهيلية إلى جانب (56) لاعبًا في مستويات متقدمة من جدول الترتيب لتصنيف اللاعبين العالميين، ليصبح مجموع اللاعبين في المرحلة النهائية (64) لاعبًا يخوضون الأدوار الإقصائية نحو الوصول إلى الألقاب في منافسات 5 بطولات للرجال "فردي وزوجي" والسيدات "فردي وزوجي" وبطولة للزوجي المختلط.
يشار إلى أن جميع بطولات "الجراند سماش" تتميّز بطابع خاص يحمل هوية وثقافة البلد المضيف، وهو ما يجسده شعار بطولة سماش السعودية، والذي يبرز باللون الأخضر المستوحى من علم المملكة، كما يعكس شعار البطولة الطموحات المشتركة للاتحادين السعودي والدولي لكرة الطاولة، والرامية إلى تقديم بطولة عالمية المستوى تليق باسم المملكة.
وتأتي هذه الاستضافات تجسيدًا لرحلة التطور الكبيرة التي يعيشها القطاع الرياضي في المملكة، تماشيًا مع الجهود الرامية لتحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030، بأن يكون القطاع مساهمًا مباشرًا في مسيرة التطور والازدهار والتنمية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات.

ملاعب

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