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مانشستر سيتي مهدد بالطرد من دوري أبطال أوروبا

2/15/2024 8:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنتظر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صدمة قوية في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، والسبب يتمثل في أرسنال وليفربول.
ويحتل فريق المدرب بيب غوارديولا حاليا وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر وبفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الثالث.
وتجعل اللوائح الجديدة لدوري الأبطال، احتلال المركز الخامس في البطولة كافيا للتأهل إلى المسابقة، ولكن هناك تحولا مفاجئا في الأحداث قد يمنع سيتي من المشاركة حتى لو احتل أحد هذه المراكز.
وسلط موقع "Sportbible" الضوء على امتلاك مجموعة السيتي لكرة القدم حاليا حصة قدرها 47% من نادي جيرونا الإسباني الذي أصبح قريبا من التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم باحتلاله المركز الثاني في الليغا.
وأشار الموقع في تقريره إلى أنه بموجب قواعد الملكية الحالية، فإن مشاركة جيرونا ستخلق مشكلة هائلة لمانشستر سيتي بسبب الانتماء لنفس الشركة.
المثير أن هذا الأمر سيحدث في حالة نادرة وهي احتلال سيتي لمركز في الدوري الإنجليزي أقل من المركز الذي سيحتله جيرونا على الجانب الآخر في الدوري الإسباني، لذلك سيؤثر ليفربول وأرسنال بشكل مباشر على هذا الأمر باعتبارهما الثنائي الأشرس في الصراع على البريميرليغ.
ولكن لو احتل سيتي وجيرونا نفس المركز، فيمكن للفريق الإنجليزي الوصول لأن إنجلترا هي الدولة الأولى بتصنيف الاتحاد الأوروبي في قائمة الوصول للمسابقات الخاصة به.
وبحسب التقرير فإن الاتحاد الأوروبي يقوم بمراقبة الوضع حاليا ويقيم الروابط بين جيرونا ومانشستر سيتي، ولو أثرت هذه العلاقة على حظوظ الطرف الإنجليزي، قد تضطر مجموعة سيتي إلى تقليص حصتها في جيرونا.د

ملاعب

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