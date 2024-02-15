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وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين والديزل عالمياً بالأسبوع الثاني من شباط

2/15/2024 8:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن معدل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ارتفع في الأسبوع الثاني من شهر شباط الحالي إلى 828.7 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 794.2 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3 % .
ووفقاً للنشرة الاسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة حول اسعار المحروقات عالمياً فإن معدل سعر بيع البنزين أوكتان 95 ارتفع كذلك إلى 869.1 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الاسبوع الأول من شباط الذي بلغ 839.6 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 3.5 في المئة، في حين ارتفع ايضاً معدل سعر السولار من 737 دولار للطن الى 772 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 4.7 في المئة.
وأوضحت الوزارة أن معدل سعر الكاز ارتفع من 763.2 دولار للطن إلى 800.6 دولار، بنسبة بلغت 4.9 في المئة، أيضا ارتفع سعر زيت الوقود من 417.9 دولار للطن إلى 432.5 دولار، بنسبة 3.5 في المئة.





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