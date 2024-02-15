الاحتلال يعلن إصابة 11 ضابطا وجنديا في معارك غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 11 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نحو 3 آلاف جندي نظامي واحتياط تم فحصهم من قبل ضباط الصحة العقلية منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.



ونقلت صحيفة هآرتس عن وزارة الدفاع الإسرائيلية قولها إن قسم التأهيل الطبي عالج أكثر من 5500 جريح، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.