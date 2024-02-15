ملتقى البرلمانيات الاردنيات يلتقي بجمعية شبكة المرأة

(MENAFN
- Amman Net) قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائبة أسماء الرواحنة أنه لا بد من تفعيل دور مجالس المحافظات، وأن يتفرغ النائب للتشريع.
جاء ذلك خلال لقاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات اليوم الخميس مع جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة.
وفي حديثها عن الملتقى قالت الرواحنة إن ملتقى البرلمانيات الأردنيات يضم 18 سيدة، وأضافت أنه كل 3 شهور يتم انتخاب سيدة لرئاسته.
وفيما يتعلق في المرأة في مجلس النواب قالت إن المرأة بحاجة إلى أن تعرف كيف تتعامل مع الإعلام، وبحاجة إلى الاطلاع على الملفات المختلفة في المؤسسات المختلفة وأن تتعلم وتُعلم دورها الحقيقي.
وأضافت الرواحنة أننا نريد بناء مجتمع أردني متماسك، وأشارت إلى طلبها من النساء في مؤسسات المجتمع المدني الأردنية الى تحويل الأفكار لتتناسب مع المجتمع الأردني، وأضافت أن هناك مشكلة مع المصطلحات، وطالبت بخلق مصطلحات خاصة في حال كانت المصطلحات الدولية غير مناسبة، وأن يتم الابتعاد عن المصطلحات التي تعتبر "كارثية" لدى الشعب الأردني.
وفي الحديث عن دور ملتقى البرلمانيات الأردنيات قالت الرواحنة أنه عند إقرار قانون الطفل تم العمل كمجموعات للضغط، وأنهن استطعن التغلب على "العاصفة" التي تشكلت عند إضافة كلمة التحرش في قانون العمل.
من جانبها قالت رئيسة الجمعية الدكتورة سمر شهوان، إن الهدف من الزيارة هو التعرف على ملتقى البرلمانيات الأردنيات.
وقالت شهوان إن الجمعية انطلقت عام 2006، كمبادرة من قبل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية في الأردن باسم شبكة المرأة لدعم المرأة ـ الشبكة الانتخابية للمرأة الأردنية، لتكون الأولى من نوعها كشبكة انتخابية.
وأضافت أن أبرز أهداف الجمعية، رفع مستوى الوعي حول أهمية المشاركة السياسية للمرأة، وتعزيز قدرة المؤسسات الأردنية لتعمل بدورها على تقديم الدعم لتصبح مصدرًا للنساء الناشطات سياسيًا.
من جهتها قالت رانيا الصويتي الرئيسة السابقة للشبكة إن الشبكة عملت على دراسات وأبحاث في وقت جائحة كورونا وفي الانتخابات النيابية.
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