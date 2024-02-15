ملتقى البرلمانيات الاردنيات يلتقي بجمعية شبكة المرأة

MENAFN - Amman Net) قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائبة أسماء الرواحنة أنه لا بد من تفعيل دور مجالس المحافظات، وأن يتفرغ النائب للتشريع.



جاء ذلك خلال لقاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات اليوم الخميس مع جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة.



وفي حديثها عن الملتقى قالت الرواحنة إن ملتقى البرلمانيات الأردنيات يضم 18 سيدة، وأضافت أنه كل 3 شهور يتم انتخاب سيدة لرئاسته.



وفيما يتعلق في المرأة في مجلس النواب قالت إن المرأة بحاجة إلى أن تعرف كيف تتعامل مع الإعلام، وبحاجة إلى الاطلاع على الملفات المختلفة في المؤسسات المختلفة وأن تتعلم وتُعلم دورها الحقيقي.



وأضافت الرواحنة أننا نريد بناء مجتمع أردني متماسك، وأشارت إلى طلبها من النساء في مؤسسات المجتمع المدني الأردنية الى تحويل الأفكار لتتناسب مع المجتمع الأردني، وأضافت أن هناك مشكلة مع المصطلحات، وطالبت بخلق مصطلحات خاصة في حال كانت المصطلحات الدولية غير مناسبة، وأن يتم الابتعاد عن المصطلحات التي تعتبر "كارثية" لدى الشعب الأردني.



وفي الحديث عن دور ملتقى البرلمانيات الأردنيات قالت الرواحنة أنه عند إقرار قانون الطفل تم العمل كمجموعات للضغط، وأنهن استطعن التغلب على "العاصفة" التي تشكلت عند إضافة كلمة التحرش في قانون العمل.



من جانبها قالت رئيسة الجمعية الدكتورة سمر شهوان، إن الهدف من الزيارة هو التعرف على ملتقى البرلمانيات الأردنيات.



وقالت شهوان إن الجمعية انطلقت عام 2006، كمبادرة من قبل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية في الأردن باسم شبكة المرأة لدعم المرأة ـ الشبكة الانتخابية للمرأة الأردنية، لتكون الأولى من نوعها كشبكة انتخابية.



وأضافت أن أبرز أهداف الجمعية، رفع مستوى الوعي حول أهمية المشاركة السياسية للمرأة، وتعزيز قدرة المؤسسات الأردنية لتعمل بدورها على تقديم الدعم لتصبح مصدرًا للنساء الناشطات سياسيًا.



من جهتها قالت رانيا الصويتي الرئيسة السابقة للشبكة إن الشبكة عملت على دراسات وأبحاث في وقت جائحة كورونا وفي الانتخابات النيابية.













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