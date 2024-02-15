الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل قرية بورين جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوابة حديدية عند مدخل قرية بورين جنوب نابلس.
وقالت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الرسمية، إن الاحتلال نصب بوابة حديدية عند مدخل قرية بورين المطل على شارع حوارة الرئيس، لإعاقة حركة المواطنين من القرية وإليها، وإلى قرى أخرى، باعتبار المدخل ممرا للكثير من المركبات، بعد إغلاق عدد من الطرق والحواجز منذ شهر تشرين الأول الماضي.
وأشارت المصادر، إلى أن هذه هي البوابة الحديدية الثامنة التي ينصبها الاحتلال عند مدخل قرى محافظة نابلس، بعد أن كان الاحتلال قد نصب سبع بوابات أخرى عند مداخل قرى مجدل، وقصرة، وعقربا، وعينابوس، وجماعين، واللبن الشرقية، وبيتا.
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