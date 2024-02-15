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الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل قرية بورين جنوب نابلس

2/15/2024 8:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوابة حديدية عند مدخل قرية بورين جنوب نابلس.

وقالت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الرسمية، إن الاحتلال نصب بوابة حديدية عند مدخل قرية بورين المطل على شارع حوارة الرئيس، لإعاقة حركة المواطنين من القرية وإليها، وإلى قرى أخرى، باعتبار المدخل ممرا للكثير من المركبات، بعد إغلاق عدد من الطرق والحواجز منذ شهر تشرين الأول الماضي.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه هي البوابة الحديدية الثامنة التي ينصبها الاحتلال عند مدخل قرى محافظة نابلس، بعد أن كان الاحتلال قد نصب سبع بوابات أخرى عند مداخل قرى مجدل، وقصرة، وعقربا، وعينابوس، وجماعين، واللبن الشرقية، وبيتا.

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