الدور الأميركي بين الأقوال والأفعال بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) للمرة الخامسة منذ بدء العدوان على غزة، قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجولة جديدة في الشرق الأوسط، مطلع الشهر الجاري، وسط مساعي معلنة للتوصل إلى هدنة. ولا يبدو أن هناك جديداً في هذه الزيارة في إطار الموقف الأميركي من العدوان الاسرائيلي على غزة، إذ واجهت الولايات المتحدة العالم سياسياً ودبلوماسياً لحماية إسرائيل، ودعمتها مالياً وعسكرياً، للصمود في عدوانها على غزة، ولردع القوى الإقليمية عن التصدي لها، وقوّضت أي مبادرة لوقف إطلاق النار، في تطابق أهدافها مع أهداف إسرائيل، والمتمثلة بضرورة القضاء على حركة حماس،والسيطرة أمنياً على غزة، وهو الأمر الذي لم يتغير حتى الآن.





قد يكون الجديد في هذه الزيارة، في أنها جاءت في أعقاب تنفيذ الولايات المتحدة ضربات إنتقامية ضد فصائل مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، وضربات أمريكية بريطانية أخرى في اليمن، وهو أحدث تصعيد للنزاع الذي سعى بايدن منذ البداية لتجنبه.وتوصف ردود الولايات المتحدة بالمحدودة، على الهجمات التي جاءت ضد قواتها في العراق وسوريا، كما قابلت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بالاكتفاء بصدها أي بالنار مقابل النار، طوال الأشهر الأربعة الأولى من العدوان على غزة. إلا أن قرارها بقصف الحوثيين في اليمن، والرد العنيف على الهجمات الأخيرة في سوريا والعراق، يعد مرحلة جديدة من التصعيد في المنطقة.





لم تخف إسرائيل رغبتها في جر المنطقة لصراع أكثر اتساعاً، تعلم أن حليفتها الأميركية ستنخرط فيه ولن تتركها وحدها، وهو الأمر الذي بدا جلياً خلال العدوان على غزة، والتجارب الماضية. ويضمناستمرار العدوان على غزة والتوترات في المنطقة بقاء حكومة نتنياهو على رأس السلطة، في ظل تناقضات المشهد الإسرائيلي الداخلي. لم تخرج حادثة قتل ما لا يقل عن ١٠٠ شخص في إنفجار في إيران خلال إحياء ذكرى إغتيال سليماني، واغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري داخل معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروت، واستهداف جنرال إيراني في سوريا، عن هدف إسرائيل بإشعال المنطقة. ونجحت إسرائيل بالفعل في ذلك، بعد الهجمات الانتقامية المتبادلة في المنطقة.





التزم بايدن باعتماد خطاب حذر خلال العدوان الإسرائيل على غزة، حيث أكد على دعمه غير المحدود لإسرائيل وشاركها الغضب إزاء هجمات الـسابع من أكتوبر، بينما نصح نتنياهو بضبط النفس، منتقداً بين الحين والآخر القصف "العشوائي" الإسرائيلي على المدنيين الغزيين.

واعتبر مراقبون أن تصريحات بايدن قبل أيامتعكس خلافاً بين الإدارة ونتنياهو، فقد وصف بايدن رد جيش الاحتلال في غزة بأنه فاق الحدود المقبولة، وشدد على صعوبة حال المدنيين في غزة، الذين يموتون ويتضورون جوعاً. وفرضت الإدارة عقوبات قبل أيام على مستوطنين في الضفة الغربية،

وصرحت بأنها تدرس إمكانية فرض مثل تلك العقوبات على عدد من جنود وقيادات الاحتلال في الضفة الغربية. إلا أن أفعال الولايات المتحدةتختلف عن الأقوال عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فتعكس تلك الأفعال استمرار سياستها وعدم حدوث أي تغير جوهري فيها.







فعلياً، تتبنى الولايات المتحدة موقف إسرائيل وتدافع عنه؛ فبدل أن تفرض عقوبات على الاحتلال، الذي يرعى المستوطنين ويحميهم، تكتفي بالتهديد بفرض عقوبات على المستوطنين؛ وبدل أن توقف ارسال السلاح لإسرائيل، التي قتلت وجرحت عشرات الآلاف من المدنيين، تدعوها لتجنب استهدافهم؛ وبدل أن تدعو لوقف العدوان على غزة، تدعم موقف إسرائيل بالسعي لتحقيق هدنة مؤقته؛ وتركز باستمرار على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين والأسرى الإسرائيليين، دون أي إشارة للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين، الذي اختطف واعتقل الاحتلال نصفهم تقريباً خلال فترة العدوان الأخير، ويقبع مئات من النصف الآخر وراء قضبان سجون الاحتلال منذ عشرات السنين.









ولا يختلف موقف الولايات المتحدة تجاه إعلان إسرائيل نيتها اجتياح رفح عن موقفها السابق خلال فترة العدوان. أكد مكتب نتنياهو بأن تحقيق أهداف الحرب يرتبط بالقضاء على مقاتلي حماس في رفح، الأمر الذي يعني ضرورة إجلاء المدنيين منها. وردت الإدارة الأميركية على ذلك بأنها لن تدعم الهجوم على رفح، إذا جاء من دون تخطيط مناسب، مع تشديدها على ضرورة مراعاة المدنيين.

ولا تختلف تلك التصريحات الأميركية الأخيرة حوّل احتياج رفح عن مثيلاتها السابقة، التي لا تعارض فعلياً تواصل العدوان.







ومن القضايا الجديدة التي جاءت في إطار زيارة بلينكن الأخيرة أيضاً طلبه من وزارة الخارجية بإجراء مراجعة حول الاعتراف بدولة فلسطينية بعد انتهاء العدوان على غزة. وبات هناك حديث حول إمكانية إعتراف إدارة بايدن بدولة فلسطينية منزوعة السلاح كخطوة أولى في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، بدلاً من أن تكون الخطوة الأخيرة. وجاءت فكرة الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح من خلال اقتراحات وضعتها إسرائيل بعد توقيع إتفاق أوسلو، وتطرق اليها نتنياهو أكثر من مرة، ما بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٥،

قبل أن يتجنب الإشارة اليها بعد ذلك، فقد بات يكتفي بالتركيز على ضرورة إحكام السيطرة الأمنية على كامل الأراضي المحتلة.







يمثل طرح فكرة الاعتراف الأميركي بالدولة الفلسطينية تحولاً واضحاً في موقف واشنطن. فرغم أن واشنطن طالما نادت بحل الدولتين، إلا أنها رفضت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بحجة أنهاتتحقق فقط من خلال المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. يأتي ذلك على الرغم من عجز الولايات المتحدة عن اقناع أو إرغام إسرائيل على وقف الاستيطان، كما لم تنجح في إعادة الطرفين لطاولة المفاوضات. ورفضت إسرائيل الانخراط في أية مفاوضات جدية مع الفلسطينيين بعد الانتفاضة الثانية، وتحججت بعد الانقسام الفلسطيني،

بعدم وجود شريك.

وبالتوازي، جسدت إسرائيل من خلال مواصلة مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس واقعاً يجعل تحقيق الهدف الفلسطيني بإقامة الدولة فعلياً مستحيلاً.





باصرار، واصلت واشنطن، خلال سنوات أوسلو، مساعيها لتقويض حصول الفلسطينيين على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، على مستوى الدبلوماسية الثنائية والمتعددة. ولا تعترف معظم الدول الغربية بفلسطين، بينما يعترف بها ١٣٩ دولة أخرى من بين مجملالـ ١٩٣ دولة

في الأمم المتحدة، معظمها دول آسيوية وأفريقيةولاتينية، أي معظم دول العالم. وفي الأمم المتحدة، طالما عرقلت واشنطن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بقوة الفيتو، الأمر الذي اضطر الفلسطينيين للذهاب للجمعية العامة في العام ٢٠١٢، للحصول على صفة الدولة غير العضو في المنظمة الدولية.





إلا أن ذلك الموقف الأميركي الجديد بدراسة إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن فهمه في إطار تطور آخر، جاء خلال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة أيضاً، حيث ربطت واشنطن لأول مرة بين تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية وإنشاء مسار لإقامة دولة فلسطينية. جاء ذلك التحول في ظل عاملين، تعلق الأول بارتفاع الأصوات الدولية الرسمية المطالبة بحل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، بينما ارتبط الثاني

برفض السعودية قيام علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتوقفالعدوان على غزة.





أن ذلك الربط الأميركي بين القضيتين، وفي هذا الوقت بالذات،يشكك في نوايا واشنطن، التي تبحث عن تحقيق التطبيع رغم استمرار العدوان. وعادة ما تلجأ الولايات المتحدة لطرح مشروع حل الدولتين على الفلسطينيين، عندما تتطلب سياستها الخارجية تفعيل الدبلوماسية في المنطقة أو خفض التوتر، وتنتهي كما العادة دون إحراز أي تقدم. واليوم تطرح واشنطن فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن ذات المعطيات. إن الإعلان الأميركي حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية يفتقر للواقعية، في ظل استمرارالاحتلال واصراره على مواصلة السيطرة الأمنية والتمدد الاستيطاني في الضفة الغربية، والعدوان وحصار غزة، وهو الأمر الذي يؤكد أن ذلك الإعلان يرتبط بتحقيق هدفها المتعلق بالتطبيع،ومواصلة مساعيها لفرض إسرائيل على دول المنطقة، وليس له علاقة بمستقبل القضية الفلسطينية.







لم تخرج دعوات واشنطن للسلطة الفلسطينية بضرورة إصلاحها أو"تنشيطها" عن ذلك السياق، وهو ما يتم تداوله حالياً في الأراضي المحتلة، استعداداً لمرحلة ما بعد إنتهاء العدوان على غزة. يأتي ذلك على الرغم من رفض نتنياهو

الفكرة الأميركية، حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فأكد أن الدولة الفلسطينية تتعارض مع حاجة إسرائيل للأمن، وأنه يجب أن يكون لإسرائيل سيطرة أمنية على كامل الأراضي.





خلاصة القول، بغض النظر عن تصريحات بايدن وإدارته المتذبذبة وأحياناً المتخبطة منذ بداية العدوان، ليس من الصعب تحديد حقيقة الموقف الأميركي، الذي تعكسه قرارات إدارة بايدن وأفعالها. وتدعم الإدارة إسرائيل لتحقيق هدف العدوان المتمثل بالقضاء على حركة حماس، وبسط السيطرة الأمنية على غزة، إما من خلال مواصلةالعدوان أو من خلال استسلام الحركة عبر صفقة سياسية، حيث تعكس شروط إسرائيل في مفاوضات صفقة التبادل ذلك.





كما تتفق الولايات المتحدة مع إسرائيل على إبقاء الوضع الفلسطيني بعد إنتهاء العدوان على حاله، مع إحداث تعديلات شكليه عليه، والمتمثلة بدعواتها لـ "تنشيط السلطة الفلسطينية".وتركز الولايات المتحدة بقوة على تحقيق اختراق في مفاوضات التطبيع السعودي الإسرائيلي، وهو الأمر الذي جعلها تربط ذلك لأول مرة مع إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ولا تخرج دعواتواشنطن بالاستعداد للنظر في الأعتراف بالدولة الفلسطينية، في ظل معطيات الاحتلال القائمة، عن تحقيق الهدف السابق، ولأغراض إعلامية عالمية، لتخدير الرأي العالمي والالتفاف على جرائم العدوانحالياً وعن محاسبة إسرائيل في أعقابه.







