نادي الأسير: الاحتلال يجدد أوامر الاعتقال الإداري لمئات المعتقلين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال جددت أوامر الاعتقال الإداري للمئات من الذين اعتُقلوا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وصدر بحقهم أوامر جديدة تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر.

وأضاف في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن التصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين مستمر بشكل غير مسبوق، وذلك في ضوء استمرار حملات الاعتقال اليومية التي تنفذ في الضفة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، علما أن سلطات الاحتلال عملت على إلغاء كل قرارات الجوهري (أي عدم تجديد الاعتقال الإداري) التي صدرت قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بحق معتقلين إداريين، وجددت أوامر اعتقال بحقهم.

ولفت نادي الأسير إلى أن جريمة الاعتقال الإداري تشكل أبرز سياسات القمع والسيطرة بحق الفلسطينيين، إذ بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أكثر من (3490) أمرا بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2024، (3484) بمن فيهم النساء والأطفال، فيما تشكل النسبة الأكبر منهم من المعتقلين السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم عدة أفراد من عائلة واحدة، إضافة إلى نواب وصحفيين.

وأشار، إلى أن العديد ممن قُدمت لهم استئنافات على قرار تثبيت أوامر الاعتقال الإداري، قد رُفضت وأبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم قبول استئنافهم وهم قلة تم تخفيض مدة الإداري الصادر بحقهم لمدة معينة دون قرار (جوهري)، ولاحقًا جدد الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري بحقهم.

يُذكر أن أعداد المعتقلين الإداريين اليوم في سجون الاحتلال، لم تسجل حتى في سنوات انتفاضة عام 1987.