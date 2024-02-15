الأولمبية تحصل على عضوية لجنة اللعب النظيف الدولية لعام 2024

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- حصلت اللجنة الأولمبية الفلسطينية على عضوية لجنة اللعب النظيف الدولية لعام 2024، التي تهدف إلى تعزيز قيم اللعب النظيف والاحترام والمساواة، في المنظومة الرياضية الوطنية.
وكانت فلسطين قد نالت عضويتها للمرة الأولى في اللجنة قبل عامين.
وتسعى اللجنة الدولية للعب النظيف، إلى إرساء مبادئها التي تتمثل في المنافسة العادلة والاحترام والصداقة وروح الفريق الواحد والمساواة، وتعزيز قيم التضامن والتسامح والرعاية والسعي نحو التميّز، داخل ميادين اللعب وخارجه.
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