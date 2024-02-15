الأولمبية تحصل على عضوية لجنة اللعب النظيف الدولية لعام 2024

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- حصلت اللجنة الأولمبية الفلسطينية على عضوية لجنة اللعب النظيف الدولية لعام 2024، التي تهدف إلى تعزيز قيم اللعب النظيف والاحترام والمساواة، في المنظومة الرياضية الوطنية.

وكانت فلسطين قد نالت عضويتها للمرة الأولى في اللجنة قبل عامين.

وتسعى اللجنة الدولية للعب النظيف، إلى إرساء مبادئها التي تتمثل في المنافسة العادلة والاحترام والصداقة وروح الفريق الواحد والمساواة، وتعزيز قيم التضامن والتسامح والرعاية والسعي نحو التميّز، داخل ميادين اللعب وخارجه.



