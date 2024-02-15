Thursday, 15 February 2024 04:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأولمبية تحصل على عضوية لجنة اللعب النظيف الدولية لعام 2024

2/15/2024 8:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- حصلت اللجنة الأولمبية الفلسطينية على عضوية لجنة اللعب النظيف الدولية لعام 2024، التي تهدف إلى تعزيز قيم اللعب النظيف والاحترام والمساواة، في المنظومة الرياضية الوطنية.

وكانت فلسطين قد نالت عضويتها للمرة الأولى في اللجنة قبل عامين.

وتسعى اللجنة الدولية للعب النظيف، إلى إرساء مبادئها التي تتمثل في المنافسة العادلة والاحترام والصداقة وروح الفريق الواحد والمساواة، وتعزيز قيم التضامن والتسامح والرعاية والسعي نحو التميّز، داخل ميادين اللعب وخارجه.


MENAFN15022024000205011050ID1107856752

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث