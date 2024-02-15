مستعمرون يحطمون أشجار زيتون ويُجرون تدريبات قرب منازل المواطنين بمسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- حطم مستعمرون“إسرائيليون” اليوم الخميس، أشجار زيتون معمرة، وأجروا تدريبات على إطلاق النار قرب منازل المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل.
وقالت مصادر محلية للوكالة الرسمية، إن مستعمرين كسروا أكثر من 10 أشجار زيتون معمرة في منطقة "فاتح سدرة" بمسافر يطا، وأطلقوا مواشيهم في محاصيل المواطنين الزراعية، ومنعوا المواطن فريد الحمامدة من الوصول إلى أرضه وإلى المراعي.
كما أطلق مستعمر النار بشكل عشوائي بالقرب من منازل المواطنين في منطقة البادية أم قصة بمسافر يطا، مستخدما المنطقة كساحة تدريب.
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