مستعمرون يحطمون أشجار زيتون ويُجرون تدريبات قرب منازل المواطنين بمسافر يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- حطم مستعمرون“إسرائيليون” اليوم الخميس، أشجار زيتون معمرة، وأجروا تدريبات على إطلاق النار قرب منازل المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية للوكالة الرسمية، إن مستعمرين كسروا أكثر من 10 أشجار زيتون معمرة في منطقة "فاتح سدرة" بمسافر يطا، وأطلقوا مواشيهم في محاصيل المواطنين الزراعية، ومنعوا المواطن فريد الحمامدة من الوصول إلى أرضه وإلى المراعي.

كما أطلق مستعمر النار بشكل عشوائي بالقرب من منازل المواطنين في منطقة البادية أم قصة بمسافر يطا، مستخدما المنطقة كساحة تدريب.