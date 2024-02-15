هآرتس: الإسرائيليون يفضلون من يكذب عليهم على من يواجههم بالحقيقة المؤلمة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- حكومة الاحتلال ضد الجميع، فهي ضد حركة المقاومة الإسلامية“حماس” وضد“حزب الله” اللبناني، وضد جيش الاحتلال“الإسرائيلي” وضد الشعب، وإذا قالت إن "حماس" لا تهتم بما يحدث لسكان غزة، فهل تهتم هي بما يحدث في "إسرائيل"؟ فما يحدث هو النهب وتمرير الأموال إلى الأصدقاء، ومساعدة اليهود المتشددين وتجاهل من هم في جبهة القتال.

بهذه المقدمة افتتح الكاتب يوسي كلاين مقالا بصحيفة هآرتس، قال فيه“إن المقاتلين في جيش الاحتلال ليسوا غائبين عن الواقع ولا أغبياء، وهم يدركون أن الحكومة تقاتل على ظهورهم وأنهم وقود مدافعها”.

وأضاف "أن هؤلاء المقاتلين يرون أين تذهب الأموال، ويرون تمديد خدمة الاحتياط، وعدم الكفاءة في التعامل مع النازحين الإسرائيليين، واللامبالاة تجاه المحتجزين، وهم فوق ذلك يرون تغيير هدف الحرب كل أسبوع، من إسقاط حماس في الماضي إلى النصر المطلق الآن".

وما هو هذا "النصر المطلق" الذي يضحون بحياتهم من أجله؟ يتساءل الكاتب، ليرد بأن وسائل الإعلام تعرف، والصحفيون الذين يستطيعون تحليل كل ثانية في ذهن

قائد "حماس" يحي السنوار، يعرفون ما يحدث في ذهن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهم يعرفون أن "النصر المطلق" يعني الحفاظ على حكم نتنياهو، لا "اليوم التالي"، ولا إسقاط“حماس” ولا إطلاق المحتجزين.

الصحفيون يعرفون ذلك حسب الكاتب، لكنهم لا ينقلون ما يجب أن يعرفه الجمهور بل ما يريده الجمهور، أما الذي لا يريد أن يعرفه الجمهور فهو أن أبناءهم يقاتلون من أجل نتنياهو، والدليل أن القناة الأولى الأكثر موثوقية حسب استطلاع للراي، هي الأقل مشاهدة، لأن الجمهور يفضل أن يكذبوا عليه بدلا من أن يعذبوه بالحقيقة المرة.



والمعلقون لا يروون الحقيقة المؤلمة أمام الكاميرات، كحقيقة أن المحتجزين تحت فوهة المسدس، بل يقدمون مشهدا زائفا لجنود احتياط مستعدين للخدمة عامين أو 3 إذا كان ذلك سيحقق الهدف، وفي الوقت نفسه يتسترون على حقيقة أن الهدف غامض بشكل متعمد.

وخلص الكاتب بتهكم إلى أن العقول اللامعة التي لا تعرف حتى كيف تعتني بـ100 ألف لاجئ "إسرائيلي"، ستعرف كيف تنقل 1.4 مليون لاجئ من غزة، وهي ما انفكت تمطرهم بمنشورات تطلب منهم نقل أنفسهم، ومن يبقى "رحمة الله عليه".

واقترح يوسي كلاين في ختام مقاله، على مسؤول استطلاعات الرأي أن يتحقق من مدى تأييد الجمهور لعمل في رفح يقتل خلاله 5 آلاف من كبار السن والنساء والأطفال، مخمنا أن الجمهور سيدعمه، بشرط ألا يراه.