مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يلزم أعضاء بالخضوع لجهاز كشف الكذب

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قالت هيئة بث الاحتلال إن أعضاء في "الكنيست الإسرائيلي" طرحوا مشروع قانونp لإلزام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالخضوع لجهاز كشف الكذب.

وتقدم بالمشروع 5 أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وينص مشروع القانون على أن يُخضع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" أعضاء اللجنة لجهاز كشف الكذب مرتين سنويا.

ويأتي مشروع القانون بعد الاشتباه في تسريب عضو الكنيست غلعاد كاريب، من حزب العمل معلومات للإعلام من مناقشة سرية للجنة.

وسبق أن قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن حكومته تعاني من وباء التسريبات، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو.

وأوعز نتنياهو لرئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، للترويج لمشروع قانون كشف الكذب داخل الكنيست، الذي يلزم جميع الوزراء الذين يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء المصغر“كابينت” والمناقشات الأمنية بالخضوع لاختبار كشف الكذب الدوري.

وفي وقت سابق، جرى تسريب وقائع جلسة الكابينت التي شهدت هجوما من 4 وزراء بحكومة نتنياهو على رئيس الأركان، بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق للوقوف على الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت هيئة بث الاحتلال إنه بموجب مشروع القانون الذي يعكف ديوان رئيس الوزراء على صياغته حاليا، سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب، في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تتم مناقشتها في الجلسات.