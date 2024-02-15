هذه المرة خارج الملعب.. تفوق مدريدي على برشلونة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصبح ريال مدريد أول مؤسسة رياضية تصل إلى 50 مليون متابع، على منصة "X"، فيما يبلغ عدد متابعي برشلونة على نفس الموقع 21.6 مليون، وأتلتيكو مدريد 5.5 مليون.
واحتفل ريال مدريد بوصول عدد متابعيه إلى 50 مليونا، على حسابه الرسمي في "X"، بصورة يظهر فيها نجوم الفريق الملكي، لوكا مودريتش وجود بيلينغهام وداني كارفاخال ورودريغو جويس.
ويأتي في الترتيب بمنصة "X" بعد ريال مدريد على المستوى الأوروبي، مانشستر يونايتد (37.6 مليون متابع)، ومانشستر سيتي (17.4)، وباريس سان جيرمان (15)، ويوفنتوس (10)، وبايرن ميونخ (7).
وعلى صعيد الأندية الإسبانية، يبلغ ريال مدريد أكثر من ضعف برشلونة (50 مليونا مقابل 21.6)، وبعدهما بمسافة كبيرة أتلتيكو مدريد (5.5 مليون)، ثم فالنسيا (1.3)، وإشبيلية (1.1) وريال بيتيس وأتلتيك بيلباو (1)، ثم ريال سوسيداد (763.000).
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