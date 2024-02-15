هذه المرة خارج الملعب.. تفوق مدريدي على برشلونة

أصبح ريال مدريد أول مؤسسة رياضية تصل إلى 50 مليون متابع، على منصة "X"، فيما يبلغ عدد متابعي برشلونة على نفس الموقع 21.6 مليون، وأتلتيكو مدريد 5.5 مليون.

واحتفل ريال مدريد بوصول عدد متابعيه إلى 50 مليونا، على حسابه الرسمي في "X"، بصورة يظهر فيها نجوم الفريق الملكي، لوكا مودريتش وجود بيلينغهام وداني كارفاخال ورودريغو جويس.

ويأتي في الترتيب بمنصة "X" بعد ريال مدريد على المستوى الأوروبي، مانشستر يونايتد (37.6 مليون متابع)، ومانشستر سيتي (17.4)، وباريس سان جيرمان (15)، ويوفنتوس (10)، وبايرن ميونخ (7).

وعلى صعيد الأندية الإسبانية، يبلغ ريال مدريد أكثر من ضعف برشلونة (50 مليونا مقابل 21.6)، وبعدهما بمسافة كبيرة أتلتيكو مدريد (5.5 مليون)، ثم فالنسيا (1.3)، وإشبيلية (1.1) وريال بيتيس وأتلتيك بيلباو (1)، ثم ريال سوسيداد (763.000).

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