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بيع شقة على الخارطة بـ 137 مليون درهم في بولغاري لايتس هاوس

2/15/2024 8:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، 1.91 مليار درهم، وشهدت الدائرة تسجيل 504 مبايعة بقيمة 1.35 مليار درهم، منها 57 مبايعة لأراض، و416 مبايعة لوحدات سكنية و31 مبايعة لمباني.

وجاءت أهم المبايعات في دبي اليوم، لصفقة بيع شقة سكنية على الخارطة في منطقة جزيرة 2 ضمن مشروع بولغاري لايت هاوس بقيمة 137.3 مليون درهم، وبلغت مساحة الشقة 11654
قدما مربعة ليصل بذلك سعر القدم إلى 11785 درهما.

كما شهد السوق بيع فيلا بقيمة 38.9 مليون درهم في منطقة جميرا غولف، وكذلك بيع أرض تجارية في منطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 38 مليون درهم.

وسجلت الرهون 366.9 مليون درهم تمت عبر 105 معاملات، منها 27 رهناً لأراض، و69 رهون لوحدات سكنية، و20 رهن لمباني، وكان أهمها رهن أرض في منطقة انترناشونال سيتي المرحلة الثانية والثالثة بقيمة 106 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء 1 بقيمة 72 مليون درهم. وشهدت الهبات تسجيل 34 هبة بقيمة 197.5 مليون درهم، كان أهمها أرض تجارية في منطقة نخلة ديرة بقيمة 30.4 مليون درهم.

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