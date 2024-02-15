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رونالدو وهالاند.. أباطرة «الدبل كيك» في أوروبا

2/15/2024 8:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر النرويجي آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، جماهير الكرة الأوروبية بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة كوبنهاغن في دوري الأبطال، الثلاثاء الماضي.

وأبرزت صحيفة "سبورت" الإسبانية، حركة هالاند البهلونية أمام كوبنهاغن الدنماركي، خلال المباراة التي فاز بها فريقه على أصحاب الأرض (3-1)، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما قابل كرة عرضية بركلة خلفية مزدوجة، من على ارتفاع مذهل.

ولم تسكن الكرة الشباك، لكنها ذكرت الجمهور بالهدف الأسطوري الذي سجله كريستيانو رونالدو، حينما كان لاعبًا لريال مدريد، في مرمى يوفنتوس بدوري الأبطال.

وكان رونالدو، نجم النصر السعودي الحالي، قد قفز لارتفاع بلغ 2.38 متر، وهو أعلى قليلاً من ارتفاع 2.34 متر الذي وصل له النجم النرويجي.

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