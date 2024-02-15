توصية من المسؤولين الكرويين في كوريا الجنوبية بإقالة كلينسمان

يبدو أن مشوار الألماني يورغن كلينسمان كمدرب لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم وصل الى نهايته، وذلك بعد التوصية الصادرة الخميس عن كبار مسؤولي اللعبة في البلاد بإقالته من منصبه.

وقال كوان هوانغبو من لجنة المنتخب في الاتحاد المحلي للعبة "توصلنا الى إجماع على أن كلينسمان لا يمكنه الاستمرار في ممارسة قيادته كمدرب للمنتخب الوطني لأسباب مختلفة وأن تغيير القيادة ضروري".

وتأتي هذه التوصية بعد الخروج من نصف نهائي كأس آسيا التي احرزت لقبها قطر المضيفة للمرة الثانية توالياً، ووسط الحديث عن حصول مشاكل بين نجوم المنتخب.

ولجنة المنتخب ليست هيئة لصنع القرار لكنها ستقدم توصياتها الى المجلس التنفيذي لاتحاد اللعبة الذي سيتخذ القرار النهائي.

وبعد اجتماع استمر ثلاث ساعات، قال هوانغبو إن اللجنة رأت "الإعداد التكتيكي لكلينسمان لم يكن كافياً" خلال حملة الفريق المخيبة للآمال في كأس آسيا.

وتابع "كانت هناك آراء تقول إن كلينسمان فشل في إظهار تصميم في العثور على مواهب جديدة، وأنه فشل في فهم الصراع الداخلي أو المزاج السائد بين أعضاء الفريق".

وأردف "كانت هناك أيضاً تقارير تفيد أنه بدا متجاهلاً للجمهور الكوري بسبب إقامته القصيرة في كوريا الجنوبية وأنهم فقدوا الثقة به".

وتعرض كلينسمان لضغوط بعد خسارة كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي في نصف كأس آسيا أمام الأردن 0-2، على الرغم من وجود فريق موهوب يضم أمثال هيونغ-مين سون.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن كلينسمان حضر الاجتماع عبر الفيديو من منزله في الولايات المتحدة.

ولم يحظَ كلينسمان بمساندة الجمهور الكوري الجنوبي منذ استلامه المهمة في فبراير 2023، وذلك بسبب رفضه العيش في البلاد وسجله التدريبي الذي لا يضاهي مسيرته الرائعة كلاعب.

وبعد الخروج من نصف نهائي كأس آسيا، زادت النقمة عليه لدرجة أن وجهه "البشوش" أثار حفيظة الصحافة.

واستحق المنتخب الأردني مواصلة مغامرته التاريخية وبلوغ النهائي لأول مرة، إذ كان الطرف الأفضل في لقاء عجز خلاله رجال كلينسمان عن التسديد بين الخشبات الثلاث ولو لمرة واحدة ضد فريق يتخلف عنهم في التصنيف العالمي بـ64 مركزاً.

وتعهّد كلينسمان بعدم الاستقالة وبدأ بالحديث عن انتقال التركيز الى تصفيات مونديال

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز