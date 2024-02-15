قصف على جنوب غزة وإسرائيل تتوعد بعملية قوية في رفح.. و1.5 مليون فلسطيني أين سيذهبون؟



شنت إسرائيل الخميس غارات مكثفة على جنوب قطاع غزة حيث توعدت بتنفيذ عملية برية "قوية" في مدينة رفح المكتظة بالنازحين 1.5 مليون نسمة ولا يعرفون أين سيذهبون؟

رغم الضغوط الدولية المتزايدة على اسرائيل لعدم اجتياح رفح.

وبعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب على حماس في كل أنحاء قطاع غزة المحاصر، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتدمير "المعقل الأخير" لحركة حماس في رفح، المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات آلاف المدنيين الذين فروا من القتال.

وفي الوقت الذي تواصل الدول الوسيطة مفاوضاتها في القاهرة لمحاولة التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، تتزايد الدعوات الدولية المطالبة بعدم شن العملية على رفح نظرا إلى تبعاتها المدمرة المحتملة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة تعمل مع مجموعة من حلفائها العرب على خطة لإرساء سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، على أن تشمل وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن ووضع جدول زمني لإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وعرب أن تنفيذ هذه الخطة سيبدأ بوقف لإطلاق النار "يتوقع أن يستمر ستة أسابيع على الأقل" على أمل التوصل إلى اتفاق قبل 10

مارس، موعد بدء شهر رمضان.

إلا أن هذه الخطة لقيت استنكارا من وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف اعتبرا أن "دولة فلسطينية تشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل".

وبعدما أبدت الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الرئيسي، معارضتها لشن هجوم على رفح بدون "ضمانات" بشأن أمن المدنيين، حذّرت استراليا وكندا ونيوزيلندا الخميس اسرائيل من النتائج "الكارثية" لمثل هذا الهجوم.



لا يوجد أي مكان آخر يذهبون إليه"



وحضت دول الكومنولث الثلاث في بيان مشترك نادر من نوعه حكومة نتانياهو "على عدم سلوك هذا المسار"، مؤكدة أن "نحو 1,5 مليون فلسطيني لجأوا إلى هذه المنطقة (...) ولا يوجد ببساطة أمام المدنيين أي مكان آخر يذهبون إليه".

لكن نتانياهو كتب على حسابه الرسمي على تطبيق تلغرام "سنقاتل حتى النصر الكامل، وهو ما يتضمن تحركا قويا في رفح، وذلك بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال".

ويتجمع بحسب الأمم المتحدة نحو 1,4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب الحرب، في هذه المدينة التي تحولت إلى مخيم ضخم، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في القطاع التي لم يقدم الجيش الإسرائيلي حتى الآن على اجتياحها بريا.

وتعد رفح أيضا نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية من مصر والتي تسيطر عليها إسرائيل وهي غير كافية لتلبية حاجات السكان المهددين بالمجاعة والأوبئة.

واستهدفت غارات الخميس مدينة خان يونس الواقعة على مسافة كيلومترات قليلة شمال رفح والتي تحولت إلى ساحة خراب وحيث يتركز حاليا الهجوم الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الصحة في حكومة حماس الخميس عن سقوط 107 قتلى معظمهم من النساء والأطفال جراء القصف الليلي على قطاع غزة، مضيفة أن القصف الذي استهدف مستشفى ناصر في خان يونس خلف قتيلا وعددا من الجرحى.

وذكرت الوزارة سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء قصف طال قسم العظام في مجمع ناصر الطبي في خان يونس الذي لجأ إليه آلاف النازحين.

والخميس قالت منظمة أطباء بلا حدود التي يواصل فريقها العمل في المستشفى إن معظم النازحين فروا في الأيام الأخيرة استجابة لأمر إخلاء من الجيش ليجدوا أنفسهم "بلا مكان يذهبون إليه"، في "مشهد مروع" حيث أصبح القصف "جزءا من الحياة اليومية".

"إننا خائفون"

وقالت جميلة زيدان (43 عاما) التي نزحت مع عائلتها من بلدة خزاعة إلى شرق خان يونس متحدثة لوكالة فرانس برس "غادر زوجي وابني محمد أمس (الأربعاء) مع آلاف آخرين، لكن لا أدري ما حلّ بهم، انقطع الاتصال بيننا".

وتابعت اللاجئة التي بقيت مع بناتها الستّ في المستشفى خوفا مما ينتظرهنّ في الخارج "إننا خائفون. لم يعد لدينا طعام منذ أيام، ونشرب ماء ملوّثة".

وأعلن الجيش الاسرائيلي الخميس "مواصلة غاراته المستهدفة" في خان يونس. وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ "سلسلة من الضربات" دعما للقوات البرية في أنحاء القطاع وصلت إلى "منشآت تحت الأرض وقواعد عسكرية ونقاط إطلاق نار تابعة لحماس".



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