رغم الخيبة الإفريقية.. منتخب المغرب يتقدم في التصنيف العالمي وتراجع مصري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر فبراير الجاري، مع نهاية منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي استضافتها كوت ديفوار.

وحافظ منتخب المغرب على تصدره ترتيب منتخبات قارة إفريقيا، متقدمًا مركز في الترتيب العالمي، إذ أصبح في المركز 12 بدلًا من 13، فيما تواجد منتخب مصر في المرتبة الرابعة بتصنيف "فيفا" عن قارة إفريقيا، وتراجع على المستوى العالمي من المركز 33 إلى المركز 36.

وكان منتخب المغرب ودع بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعد خسارته أمام جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين، في دور الـ 16، وكان هو المنتخب العربي الوحيد المتبقي في البطولة.

ومنذ فوز المغرب على البرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، وتأهله إلى نصف النهائي، توقع الكثيرون إنه قد حان الوقت لعودة أسود الأطلس إلى عرش القارة السمراء، لكن جنوب إفريقيا بددت تلك الآمال.

المغرب الذي تأهل لكأس العالم 1970، وصعد للدور الثاني في مونديال 1986، ثم تأهل مرتين متتاليتين للمونديال في 1994 و1998، ومرتين أخريين في 2018 و2022، لم يتوّج بطلًا لقارة إفريقيا إلا في مناسبة وحيدة عام 1976، البطولة التي شارك بها المغرب لأول مرة في 1972 ظلت عصّية عليه رغم تأهله للمونديال عدة مرات في نفس الفترات، التي صاحبت فشله قارياً، ولم يفز بها إلا في مشاركته الثانية في إثيوبيا 1976، عندما كانت مرحلة التتويج من دور مجموعات، فاز فيها المغرب على مصر ونيجيريا وتعادل مع غينيا ليتوج بطلًا للقارة، لكن منذ أن صارت البطولة بنظام خروج المغلوب، لم يتأهل المغرب للمباراة النهائية سوى في مناسبة وحيدة، نسخة تونس 2004، التي فاز بها أصحاب الأرض في الديربي المغربي بهدفين لهدف، وهو التتويج الإفريقي الوحيد في تاريخ نسور قرطاج.

أما على الصعيد المصري، فخرج الفراعنة من منافسات دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2023، على يد الكونغو الديمقراطية، عقب الخسارة بركلات الترجيح 8/7، واستقبل منتخب مصر أهدافًا في 4 مباريات متتالية بكأس أمم إفريقيا، ليسجل الفراعنة رقمًا سلبيًا لأول مرة في التاريخ بتلقيهم أهداف في جميع مباريات دور المجموعات بالإضافة إلى دور الـ 16، جاءت الأهداف بواقع هدفين في كل مباراة أمام كل من موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، قبل التأهل من دور المجموعات واهتزاز شباكه أيضًا أمام الكونغو الديمقراطية بهدف.

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