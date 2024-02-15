شرطة دبي تقبض على شخص في قضية اعتداء

(MENAFN
- Al-Bayan)
تمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على شخص من الجنسية العربية، وذلك بعد قيامه بالاعتداء على عائلة مقيمة من جنسية أجنبية في منزلهم، ما أسفر عن إصابة شخص من العائلة بإصابات متوسطة، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب.
وقد نجحت شرطة دبي في القبض على المعتدي في أقل من 12 ساعة من وقوع الاعتداء، وتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات والتحقيق في دوافع ومسببات الحادث.
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