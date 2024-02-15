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شرطة دبي تقبض على شخص في قضية اعتداء

2/15/2024 7:18:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على شخص من الجنسية العربية، وذلك بعد قيامه بالاعتداء على عائلة مقيمة من جنسية أجنبية في منزلهم، ما أسفر عن إصابة شخص من العائلة بإصابات متوسطة، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب.

وقد نجحت شرطة دبي في القبض على المعتدي في أقل من 12 ساعة من وقوع الاعتداء، وتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات والتحقيق في دوافع ومسببات الحادث.


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