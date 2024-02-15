شرطة الشارقة: إيواء 173 أسرة بعدد 1100 شخص في 3 مراكز

سارعت كل من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وجمعية الشارقة الخيرية، إلى دعم متضرري الأمطار في كلباء التي تسببت في أضرار بليغة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة ممثلة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، ودائرة الخدمات الإنسانية، وإدارة الإسكان الطارئ، تمكنت الفرق من توفير أوليات الإغاثة للمتضررين بمقر إقامتهم بمواقع الإسكان الطارئ في مناطق الطلعة والمصلى والبراحة.

وأكد المقدم فهد اللغاي مسؤول مراكز الإيواء في مدينة كلباء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أنه تم إيواء 173 أسرة بعدد 1100 شخص في 3 مراكز للإيواء في المدينة وهي، مدرسة جميلة بو حيرد، ومدرسة شفاء بنت عبدالله، ومدرسة الشهداء، وحالياً نحن في مرحلة التعافي،حيث بدأت معظم الأسر بالعودة إلى منازلها بعد التأكد من سلامتها و إعادة تأهيلها من خلال الفرق المختصة .

3000 وجبة

من جهته قال ناصر مسعود بلال مدير إدارة جمعية الشارقة الخيرية في كلباء ، إن الجمعية ركزت في طليعة مساعداتها على توفير الأغطية الثقيلة وتوزيعها على 150 أسرة من المتضررين بمقر إقامتهم المؤقت، مع توفير قرابة 3000 وجبة، حيث تمثل هذه المساعدات أولويات المعيشة لدى الأسر الذين تضررت منازلهم وأضحوا في حاجة ماسة للمؤازرة والدعم، مشيرا أن الجمعية لديها خطة للعمل خلال الأزمات الطارئة وقد استعدت فرق عملها لمواجهة مثل هذه الظروف المتوقع حدوثها خلال فصل الشتاء من كل عام.

دراسة

وأشار مسعود بلال إلى أنه يُجرى متابعة الوضع ودراسة الاحتياجات اللازمة لتمكين المتضررين من الخروج من هذا المأزق، لافتا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على ما يمكن القيام به في سبيل تحقيق الاستقرار والعيش الآمن، حرصا من الجمعية على أداء مسئوليتها المجتمعية.

تعزيز

من جهة أخرى أكدت بلدية الشارقة عن تعزيز التعاون والتنسيق مع بلدية مدينة كلباء لسحب تجمعات الأمطار والتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي،حيث وفرت البلدية كادر عمل مكون من 17 فنياً من أصحاب الخبرة والاختصاص و5 مشرفين و120 عاملاً ، كما خصصت البلدية 60 صهريجاً و4 محطات ضخ بقوة عالية منها مركبتان من مركبات السد المبتكرة، و15 مضخة متنقلة ، كما بينت البلدية أن كوادر العمل تحركت باتجاه مدينة كلباء مزودة بالمعدات والآليات والصهاريج للمساهمة في مواجهة الحالة الجوية وتقديم الدعم اللازم بما يعزز ويساهم في تسريع وتيرة العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز