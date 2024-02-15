كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور يتوّج فريقا إف 3 ودبي

اختتمت اليوم، منافسات أشواط " النخبة والكأس" في مجموعة من أقوى أشواط بطولة "كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور"، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية، في نسخة متجددة شاملة وموسعة بجوائز مالية تتجاوز 23 مليون درهم ومشاركة محلية وإقليمية كبيرة.

وتوّج سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط الستة التي تنافس فيها نخبة الصقارين بأكثر من 200 طير، التي حققت أفضل النتائج في الأشواط التي أقيمت خلال بطولة "كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور"، بحضور سعادة غانم بن مبارك الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة.

كما حضر المنافسات والتتويج سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، وفارس محمد المطوع أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد خليفه البدواوي رئيس نادي الشارقة للصقارين، وولدريش زاجسيك نائب السفير التشيكي في الدولة.

وقال سعادة غانم بن مبارك الهاجري، إن المشاركة العربية والخليجية الواسعة في البطولة ترسخ ريادة دولة الإمارات عالمياً بالرياضات التراثية؛ لا سيما رياضات الصقور، والتي تمثل واحدة من أبرز رموز التراث الأصيل لارتباطها الوثيق بالهوية الوطنية والموروث الثقافي للشعب الإماراتي، لافتاً إلى دعم الهيئة العامة للرياضة لكافة جهود الجهات المعنية بتنظيم بطولات الرياضات التراثية المختلفة بشكل مستمر في الدولة وعلى رأسها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بما يعزز الحفاظ على التراث الإماراتي.

من جانبه اعتبر سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، أن البطولة أصبحت بمثابة إرث حقيقي لدولة الإمارات، ورسالة لأهمية حفظ وصون التراث الوطني، مضيفاً ان رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ورسالة المركز التي وضعها سموه قد وصلت بما يضمن استدامتها لسنوات عديدة، وهي إبراز هذا الموروث الشعبي وتحفيز الأجيال المتعاقبة على تبني تلك الرياضة التراثية على خطى الأجداد والآباء.

كان الترقب في المنافسات على شوطي "كأس" بطولة "كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور"، ويعتبران الأغلى على صعيد رياضة الصيد بالصقور، بجوائز مالية تبلغ مليون درهم لكل منهما، وهما شوط الكأس الشيوخ فئة الفرخ، وشوط الكأس العامة مفتوح لفئة الفرخ.

وتفوق فريق "إف 3" ليحرز المركز الأول في شوط الكأس الشيوخ فئة الفرخ، بالطير "ترشيح" بزمن 16.791 ثانية، ويكسب الجائزة المالية البالغة نصف مليون درهم، أما المركز الثاني فكان من نصيب فريق "إم 7" بالطير "تي إس 7" بـ 16.863 ثانية، وينال الجائز المالية 300 ألف درهم، وجاء فريق "إف 3 إس" بالمركز الثالث بالطير "متروك" بـ 18.885 ثانية، وينال الجائزة المالية 200 ألف درهم.

وكسب فريق "دبي" شوط الكأس العامة مفتوح لفئة الفرخ، بالطير "تجوري" بزمن 17.510 ثانية، وينال جائزة مالية تبلغ نصف مليون درهم، وجاء ثانيا خالد ناصر الهاجري بالطير "سرمد" بـ 17.601 ثانية، وينال جائزة مالية تبلغ 300 ألف درهم، وجاء في المركز الثالث سالم ناصر الهاجري بالطير "بي أر أو" بـ 17.665 ثانية والجائزة المالية 200 ألف درهم.

وعلى صعيد نتائج أشواط النخبة التي تبلغ مجموع جوائزها مليون و750 ألف درهم، تمكن فريق "إم 7" من تحقيق المركزين الأول والثاني في شوط النخبة الشيوخ جرناس، بالطير "7" بزمن 17.754 ثانية، والطير "لهب" بـ 18.220 ثانية، أما المركز الثالث فذهب إلى فريق "النيف ج" بالطير "إس 40" بـ 18.233 ثانية.

وتفوق سيف جمال الحريز في شوط النخبة العامة مفتوح جرناس، بالطير "مرشح" بزمن 18.266 ثانية، وحلّ ثانياً الصقّار القطري حمد عبد الله العرجاني بالطير "النجاشي" بـ 18.327 ثانية، ليعود سيف جمال الحريز ويحقق المركز الثالث بالطير "مهيب" بـ 18.331 ثانية.

وفي شوط النخبة العامة ملاك فرخ، حقق عبد الله سعيد الكندي المركز الأول بالطير "الأسمر" بزمن 18.359 ثانية، يليه ثانياً سعيد عبد الله الفلاسي بالطير "عنفوان" بـ 18.705 ثانية، وثالثاً محمد مبارك الهاجري بالطير " غارة" بـ 19.055 ثانية.

وكسب عيد سالم المهيري شوط النخبة العامة ملاك جرناس، بالطير "تي 124" بزمن 18.316 ثانية، يليه عبيد سالم الكتبي بالطير "10" بـ 18.401 ثانية، وثالثاُ راشد غانم الهاجري بالطير "بي 52" بـ 18.660 ثانية.

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