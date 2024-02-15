بعد اعتزاله كرة القدم.. روني يحترف لعبة جديدة

أوشك واين روني أسطورة مانشستر يونايتد السابق، على دخول عالم الملاكمة بشكل مفاجئ في الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، فإن روني دخل في محادثات مع إحدى الشركات المنظمة لنزالات الملاكمة خلال الأيام الماضية، وهناك احتمالية أن تسفر هذه المحادثات عن مشاركة روني في نزال يجلب له أموالاً طائلة.

ولا يشغل روني أي منصب حاليًا بعد إقالته من تدريب برمنغهام (الناشط في دوري البطولة الإنجليزية)، مطلع يناير الماضي بسبب سوء النتائج.

وبدأت شركة "Misfits" الترحيب بمشاركة المشاهير ونجوم العالم في شتى المجالات، في بعض نزالات الملاكمة منذ تأسيسها عام 2022، وتقوم إحدى الشبكات الشهيرة ببث تلك النزالات التي تجذب الملايين حول العالم من محبي الدفع مقابل المشاهدة.

وألمحت الصحيفة الإنجليزية إلى أن روني ينتظر لمعرفة الخيارات المتاحة أمامه قبل الالتزام بخوض تحد جديد في حلبات الملاكمة.

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