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أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها بدون رسوم: أمانة تطلق عرضًا مميزًا لعملائها

2/15/2024 7:18:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أطلقت شركة أمانة الرائدة للخدمات المالية عبر الإنترنت استراتيجية تسعير تنافسية لتحدث تغيير جذري في الأسواق المالية في الشرق الأوسط. حيث يمكن للعملاء الآن الاستفادة من التسعير بدون عمولة وبدون رسوم على جميع تداولات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة جريئة تهدف إلى تزويد المستثمرين والمتداولين بإمكانية وصول لا مثيل لها وقدرة على تحمل التكاليف أسواق الأسهم في المنطقة.
هذا النهج المستوحى من نجاح النماذج الخالية من العمولة في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، حيث اجتذب الوسطاء الرائدون مثل "روبن هود" عملاء جدد أكثر من "إنتراكتيف بروكرز" و"تي دي اميرتريد" و"اي تريد" مجتمعين في غضون خمس سنوات فقط من الإطلاق، وهو ما يعكس التزام أمانة بالحد من الحواجز المتعلقة بالنظام المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يوجد حالياً أكثر من 1000 شركة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برأسمال تقديري يبلغ 4 تريليون دولار. كما تصدرت المنطقة عالميًا من حيث الاكتتابات العامة الأولية، حيث اجتذبت طلبًا رائعًا من المستثمرين ومستويات مرتفعة من الاكتتاب. وعلى الرغم من ذلك، فهناك حوالي 5% فقط من سكان المنطقة يشاركون في سوق الأوراق المالية، وهو تناقض صارخ مع الولايات المتحدة بنسبة (55%) أو المملكة المتحدة بنسبة (33%).
ووفقاً لما صرّح به السيد محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة: "ستوفر مبادرتنا إمكانية الوصول إلى أسواق الأسهم المحلية للمزيد من المستثمرين والمتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - بطريقة فعالة من حيث التكلفة والتجزئة، للجميع. نحن نؤمن بأن الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كبيرة، ويجب أن يتمكن الجميع من المشاركة في فرصة النمو تلك". وتهدف استراتيجية التسعير الجديدة لشركة أمانة، في أعقاب مبادرتها السابقة لتقديم أسهم جزئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تعزيز الشمولية بشكل أكبر.
وأضاف رسول، "تجسد هذه الخطوة قيم أمانة الأساسية. وباعتبارنا وسيطًا محليًا، تمتد مهمتنا إلى ما هو أبعد من كوننا جزءًا من نمو هذه المنطقة الناشئة؛ فهي تتعلق بضمان تمكين أكبر عدد من الأشخاص من مشاركة الإمكانات الاقتصادية في هذه التحولات الإقليمية الفريدة من نوعها والتي تحدث مرة واحدة في كل جيل."
بالإضافة إلى الأسهم المحلية، تقدم أمانة للعملاء أيضًا تداولات بدون عمولة على جميع فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم الأمريكية، والمؤشرات، والسلع، والذهب، والعملات المشفرة، والمزيد. أمانة هي أول وسيط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقدم جميع الأصول من حساب واحد.

عن أمانة
أمانة هي شركة رائدة للخدمات المالية عبر الإنترنت في الشرق الأوسط. وهي توفر للعملاء في أكثر من 80 دولة إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق المالية العالمية . أمانة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية DFSA وهيئة الرقابة المالية FCA وهيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية CYCES وهيئة السوق المالية CMA ولجنة الخدمات المالية FSC وهيئة الخدمات المالية في لابوان LFSA.
الهاتف:00971042769525

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