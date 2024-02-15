كلية لندن لإدارة الأعمال تستضيف مؤتمرها الأول للأبحاث في دبي

(MENAFN
- Manara Global) دبي، 15 فبراير 2024 - أقامت كلية لندن لإدارة الأعمال مؤتمر أبحاث الشرق الأوسط الأول الذي جمع بين أبرز الأكاديميين من أوروبا ودولة الإمارات لتبادل أحدث الأفكار المتعلقة بالتمويل والاقتصاد.
وانعقد المؤتمر البارحة في 14 فبراير في حرم الكلية في دبي، وتمحور حول الرؤى البحثية لبيئة اقتصادية متقلبة، حيث تمت دعوة الخبراء الأكاديميين من جامعة الشارقة وجامعة دبي وكلية لندن للاقتصاد لمشاركة أبحاثهم مع أعضاء الهيئة التدريسية في كلية لندن للأعمال، وذلك في إطار التزام الكلية المستمر بدعم اقتصاد دولة الإمارات القائم على المعرفة.
وتناولت جلسات المؤتمر مجموعة متنوعة من المواضيع، بما فيها المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة في الأسهم الخاصة، وإفصاحات البنك المركزي، والمحافظة على المحاسبة في الشركات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تحليل الرفاهية متعددة الأبعاد والمدفوعة بالقيمة.
وقدم فلورين فاسفاري، أستاذ المحاسبة في كلية لندن لإدارة الأعمال، نتائج جديدة كشفت وجود علاقة إيجابية بين زيادة إفصاحات المسؤولية البيئة والمجتمعية والحوكمة الصادرة عن شركات الأسهم الخاصة وتسريع النجاح في جمع الأموال مع زيادة رأس المال الذي تم جمعه.
وأظهرت الأبحاث التي قدمها آيتكين إرتان، الأستاذ المساعد في المحاسبة في كلية لندن للأعمال، تأثير تخفيض قيمة الضمانات (عندما تقوم البنوك المركزية بتحديث مخاطر السندات وبالتالي الجهة المصدرة لها) وقدرتها على التأثير على أداء السوق والتنبؤ بأدائها المستقبلي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أوديد كونيجسبيرج، أستاذ التسويق والعميد التنفيذي في كلية لندن لإدارة الأعمال في دبي: "تفخر كلية لندن لإدارة الأعمال بردم الفجوة في الأبحاث الموجودة بين أوروبا والشرق الأوسط، وتسهيل إجراء النقاشات المثمرة وبناء علاقات التعاون التي تتجاوز الحدود الجغرافية. ويؤكد التزامنا بالتميز الأكاديمي وإحداث تأثير عالمي على أهمية عقد فعاليات مشابهة لمؤتمر الأبحاث الأول في حرم الكلية بدبي".
ومن جانبه، قال فلورين فاسفاري، أستاذ المحاسبة ورئيس مؤتمر أبحاث الشرق الأوسط التابع لكلية لندن لإدارة الأعمال: "يلتزم أعضاء الهيئة التدريسية في كلية لندن لإدارة الأعمال بإجراء أبحاث عالية المستوى. وأظهر المؤتمر أهمية أصولنا الفكرية، وسلط الضوء على التزام الكلية بإحداث تأثير إيجابي على العالم من خلال الأبحاث الدقيقة.
ونعتقد بأن تعزيز التعاون والتبادل المعرفي هو أمر ضروري لمعالجة التحديات المعقدة التي نواجهها مثل التغير المناخي. ومن خلال الجمع بين نخبة من الخبراء من أوروبا ودولة الإمارات وتسهيل نقاشات هادفة، نسعى إلى المساهمة في تحقيق التميز الأكاديمي وتوفير حلول فعالة، مع تسليط الضوء على جهودنا الدؤوبة لرسم مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة".
وستساهم الأبحاث المتطورة التي عُرضت خلال المؤتمر في تطوير أدوات ووضع توجيهات للشركات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، مع استقطاب مزيد من رواد الأعمال ومستثمري رأس المال الخاص ضمن مجتمع كلية لندن لإدارة الأعمال وخارجه.
واختتم المؤتمر بملاحظات من الأستاذين كونيجسبيرج وفاسفاري، تبعها فعالية استقبال وتواصل وحفل عشاء.
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