رئيس الوزراء يحضر حفل تكريم أبطال الكويت بدورة الألعاب الآسيوية



أثبتم للعالم بأن الشاب الكويتي يستطيع أن ينجز ما كنا نظن أنه من المستحيل تحقيقه محظوظون بأن يكون أميرنا الشيخ مشعل الأحمد.. وسموه مؤمن بأنكم نتاج بذرة صالحة زرعها الآباء والأجداد





تحت رعاية وحضور سمو

رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، أقامت الهيئة العامة للرياضة اليوم حفلا لتكريم أبطال الكويت في دورة الألعاب الآسيوية والمتأهلين لكأس العالم لكرة اليد وأولمبياد باريس.

وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال الحفل أعرب فيها عن الفخر بالإنجازات التي حققها أبناء وبنات الكويت ورفعهم لراية البلاد عاليا عبر تحقيقهم لهذه الإنجازات المشرفة في دورة الألعاب الآسيوية والتأهل لبطولة كأس العالم لكرة اليد وأولمبياد باريس.

وقال سموه إن "هذا الإنجاز ليس ببسيط ولكنه بسيط لمن لديه إيمان قوي بربه وثقة عالية بنفسه وإرادة صلبة لتحقيق الأهداف وهي الأمور التي تحققت لديكم واستطعتم إيجادها حيث أثبتم للعالم بأن الشاب الكويتي بما لديه من إيمان بربه وثقة بنفسه وإرادة يستطيع أن ينجز ويحقق ما كنا نظن أنه من المستحيل تحقيقه".

وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء "نحن محظوظون بأن يكون أميرنا رب هذه العائلة الكويتية الكبيرة وراعي نهضتها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه" مضيفا وهو يخاطب الرياضيين أن "سمو أمير البلاد مؤمن بأنكم نتاج بذرة صالحة زرعها الآباء والأجداد".

وأعرب سموه عن تطلعه لاستمرار رياضيي الكويت في تحقيق الإنجازات للبلاد مؤكدا أن معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية وكافة الجهات المعنية لن يدخروا أي جهد في دعم هذه المسيرة المباركة لرفع اسم الكويت عاليا في كافة المحافل.

كما ألقى قائد منتخب الكويت لكرة اليد عبدالله الخميس ولاعبة منتخب الكويت للرماية إيمان الشماع كلمتين بهذه المناسبة نيابة عن زملائهم الرياضيين.

ثم قام سمو رئيس مجلس الوزراء برفقة معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود سليمان معرفي ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف عبدالله البيدان ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح بتكريم أبطال الكويت الرياضيين.