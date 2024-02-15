مصرف الشارقة الإسلامي ومجلس الأعمال الكويتي يتعاونان لدعم الاستثمارات الكويتية في الإمارات

(MENAFN
- Saharapr) أعلن كل من مصرف الشارقة الإسلامي ومجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية عن دخولهما في شراكة استراتيجية نوعية بهدف تنفيذ حزمة أنشطة ومبادرات مشتركة لدعم استثمارات الشركات الكويتية والأفراد من رجال وسيدات الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.
جاء ذلك لدى إبرام الطرفين مذكرة تفاهم بحضور سعادة السفير علي سالم الذايدي، القنصل العام لدولة الكويت، وسعادة محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي ليقوم بموجبها المصرف بتوفير باقة من الخدمات المصرفية ومجموعة حلول مالية استثمارية لصالح الشركات الكويتية والشخصيات ورجال الأعمال والطلبة الكويتيين، فيما ينفذ المجلس لأعضائه برامج تسويقية وتعريفية بهدف تعزيز أعمالهم الاستثمارية والتجارية في دبي والإمارات الشمالية.
جرت مراسم توقيع المذكرة في المقر الرئيسي للمصرف في الشارقة، ووقع عليها من طرف المصرف السيد نبيل أبو علوان رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، ومن طرف المجلس المهندس فراس عادل محمد السالم رئيس المجلس بحضور سعادة وليد الموسى، الوزير المفوض، والسيد مشعل الفرس، أمين صندوق مجلس الأعمال الكويتي، والسيد سيف العلكيم رئيس شبكة الفروع والخدمات المصرفية المميزة بالمصرف.
منظومة مصرفية تدعم الاستثمارات
وفي هذا الإطار، قال نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الشارقة الإسلامي: يسعى المصرف إلى تصميم وبناء منظومة خدمات مصرفية متميزة وتنافسية عالية الجودة تعمل على دعم الاقتصاد المحلي وإسناد أنشطة مختلف الشركات الإماراتية والخليجية والعالمية العاملة في الدولة، وتعزيز منظومة الاستثمار فيها، من خلال إطلاق الشراكات الفاعلة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص داخل الدولة.
مجالات تعاون واعدة
وأعرب نبيل أبو علوان عن اعتزازه بإطلاق هذا التعاون الجديد مع مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية، وانضمام ممثلين للمصرف في الجمعية العمومية لمجلس الاعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية، وهو ما يسهم بدور مؤثر في دعم وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين الكويتيين من خلال إشراكهم في المزيد من الفرص الاستثمارية في إمارة الشارقة والإمارات العربية المتحدة ككل وتقديم الاستشارات والبرامج التدريبية لهم، وكذلك تطوير مجالات جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في الإمارات والكويت والمساهمة في خلق بيئة محفزة لريادة الأعمال في الإمارة وخارجها.
ولفت إلى حرص مصرف الشارقة الإسلامي نحو التوسع في جهوده من خلال توفير أوجه الدعم أيضًا للطلبة الكويتيين المسجلين في الجامعات الموجودة في المدينة الجامعية بالشارقة وتنظيم الفعاليات المشتركة معهم.
خطة ترويجية طموحة
من جهته، قال المهندس فراس عادل محمد السالم رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية أن المجلس يتبنى تنفيذ خطة طموحة لتوسيع آفاق ومجالات الاستثمار للمستثمرين الكويتيين في الإمارات سواءً الشركات أو الأفراد، والعمل على إتاحة كافة الإمكانات والموارد اللازمة نحو إنجاح أنشطتهم ومشاريعهم المختلفة، ومن ضمنها الخدمات المصرفية والمالية الداعمة وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية.
وأضاف إن المذكرة ستشكل قيمة مضافة تمكن المجلس من توعية رجال وسيدات الأعمال والشركات الكويتية بالخدمات والامتيازات المقدمة من قبل مصرف الشارقة الإسلامي، وإطلاعهم على الفرص الاستثمارية والتجارية بدبي والإمارات الشمالية، كما أنها تثري مستوى المشاركة والتبادل والتفاعل بين أعضاء المجلس فيما يتعلق بالمعلومات حول ممارسة الأعمال في الشارقة ونقل الخبرات المختلفة من خلال عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات والمعارض الاقتصادية، وأيضًا التعرف على الفرص الاستثمارية العديدة التي يزخر بها اقتصاد الشارقة، باعتباره اقتصادًا يشهد نموًا متسارعًا على كافة الأصعدة على ضوء المشروعات التنموية والاقتصادية المتواصلة فيها.
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