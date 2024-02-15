فورد الشرق الأوسط تحطم الأرقام القياسية في المبيعات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية، 14 فبراير 2024: احتفلت فورد الشرق الأوسط بسجلٍ حافل من الأرقام القياسية التي سجلتها في عام 2023، حيث زادت المبيعات 63% عبر سائر أنحاء المنطقة مقارنة بعام 2022. وجاءت هذه الأرقام نتيجة الأداء المتميّز لسيارات تيريتوري وتوروس وF-150 وإكسبيديشن.
أدى النمو الملحوظ لشركة فورد الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية إلى النجاح البارز في عام 2023، وارتفعت المبيعات بنسبة مذهلة بلغت 77% على أساس سنوي. وحققت سيارة الدفع الرباعي الصغيرة فورد تيريتوري أعلى نسبة مبيعات فور إطلاقها في الأسواق، ودعمت فورد توروس الشركة بتحقيقها مرتبة ثاني أكثر السيارات مبيعاً في فئتها، لتحتل الشركة المركز الأول وتصبح العلامة التجارية الأسرع نمواً في قطاع السيارات بالمملكة.
وفي تعليقه حول هذا الموضوع، قال رافي رافيشاندران، رئيس فورد الشرق الأوسط: "سجل عام 2023 نقطة تحول لشركة فورد الشرق الأوسط، حققتها عبر جهودها المبذولة على مدى عامين، طورت فيها استراتيجية قوية لعروض المنتجات، والعمل الوثيق مع الشركاء الموزعين ورعاية فريق العمل وجميع المشاركين في تحقيق المبيعات القياسية عبر جميع أنحاء المنطقة والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص".
وأضاف: "كان لنمو فورد في المملكة العربية السعودية قصة استثنائية في سعيها لتحقيق جدول أعمال رؤية 2030 الطموحة. وكان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو غير النفطي في المملكة 5% في العام الماضي، مدفوعاً بالاستثمارات الكبيرة في القطاعين العام والخاص. وتلتزم شركة فورد بشكل راسخ تجاه منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أكدته توجهاتنا عام 2023 التي ركزنا فيها على دعم شركائنا من الموزعين الإقليميين عبر زيارات مصانع الشركة وعقد الندوات التعريفية وتعزيز العلاقات المفتوحة مع عملائنا من خلال مبادرات مثل ’تجربة عملاء فورد‘، وصولاً على استضافة الصحافة والإعلام في احداث اختبارات ’الركوب في السيارة وقيادتها‘، والاحتفالات الكبرى لإطلاق الطرازات الحديثة، كما فعلنا مع سيارتي فورد تيريتوري في الرياض، وفورد رينجر في مدينة الملك عبدالله الاقتصاديّة".
وأضاف رافيشاندران: " يعكس موزعي فورد الشرق الأوسط صورة الشركة لدى العملاء، لذا من الضروري أن نقدم لهم كل الدعم اللازم، ونفتخر بنتائج الرضى الكبيرة التي حققناها في المنطقة".
وإلى جانب النجاح الكبير الذي حققته في المملكة العربية السعودية، سجلت فورد الشرق الأوسط عام نمو مبيعات قوي في الكويت والإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة مذهلة بلغت 52% عن 2022.
وتمتلك الشركة خططاً طموحة في البناء على نجاح العام الماضي والاستفادة منه في 2024، إلى جانب تعزيز نمو المبيعات ومجال القطع، ويقوم المبدأ الأساسي في الرؤية المستقبلية لشركة فورد الشرق الأوسط، على تعزيز مبادرة "تجربة عملاء فورد" عبر أسواق المنطقة، الرامية إلى إعادة صياغة معايير خدمة العملاء بالتوازي مع التزام فورد بمعاملة عملائها كعائلتها الكبيرة.
وحول الخطط المستقبلية، قال رافيشاندران: "نسعى لمواصلة النتائج القوية التي حققناها في 2023 وتطوير أعمالنا وتمهيد الطريق أمام خطة إطلاق السيارات الكهربائية في المنطقة بحلول 2025، وأن نُطلق السيارات المُذهلة والجديدة كلياً مثل لينكون نوتيلوس، وفورد موستانج، وF-150، وتوروس الهجينة، وإكسبلورر، ولينكون أفياتور. وبكل تأكيد مواصلة التزامنا بقيم فورد التي تقوم على الاهتمام بفرق العمل الدؤوبة، والتعامل مع عملائنا وشركائنا على أنهم عائلتنا الكبيرة".
واختتم رافي رافيشاندران: "أتوجّه بالشكر العميق لشركائنا الموزعين المرموقين مثل توكيلات الجزيرة للسيارات، وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات، لمساهمتهم في النجاح الكبير الذي حققته سنة 2023 في المملكة العربية السعودية، واتطلع إلى تحقيق إنجازات أكبر في عام 2024".
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